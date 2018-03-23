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Почувствуй себя Станиславом Черчесовым и собери состав сборной России вместе с Eurosport.ru

Почувствуй себя Черчесовым и собери состав сборной вместе с Eurosport.ru
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 53 мин. назад

ЧМ-2018 очень близко, и кто-то должен на нем играть.

Eurosport.ru запустил мини-сайт, где ты почувствуешь себя главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым (и для этого даже не надо отращивать усы).

Все очень просто: заходи на sostav2018.eurosport.ru и кликай на игроков, которые, по твоему мнению, достойны заявки на ЧМ-2018. Итоговый состав опубликуй в фейсбуке или твиттере с хештегом #МойСписок23 – пусть о твоем мнении знает каждый.

Итак, перед тобой 62 кандидата в сборную. Но заявка рассчитана только на 23 фамилии: 3 вратаря, 8 защитников, 8 полузащитников и 4 нападающих. Выбор за тобой!

  • Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
  • Сборная России сыграет в группе с Уругваем, Саудовской Аравией и Египтом.

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