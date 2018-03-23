Травма Кокорина спасет карьеру Черчесова. Даже если сборная России с треском провалится на ЧМ-2018

15 марта Александр Кокорин поднял руку вверх и упал на газон, а уже на следующий день «Зенит» отвез его в Рим, где форварду диагностировали разрыв крестов и провели операцию. Оперативность петербургского клуба никак не скажется на сроках восстановления: нападающий вылетел как минимум на 4 месяца и точно пропустит чемпионат мира.

И ведь вроде травма Кокорина – сильный удар по «Зениту» и сборной, и нет людей, кто мог бы радоваться вылету одного из двух сильнейших форвардов страны за три месяца до главного турнира в жизни.

Если не считать восьми минут, которые Кокорин по протоколу провел против «Лейпцига» в ответке, последние игры перед зимним перерывом и пять встреч в 2018-м Александр провалил. За семь выходов на поле у него всего один гол и один ассист, и тот – похоронный «Селтику» при счете 2:0. Кокорин за три месяца до ЧМ мог вернуть осенние кондиции, а мог и не вернуть, но после зимы он точно не лучший форвард страны. Федор Смолов сейчас гиперхорош (два гола в трех матчах после возобновления чемпионата) – Кокорину пока далеко до звезды «Краснодара».

Как минимум два других сборника пропустят чемпионат мира в России – защитники Виктор Васин и Георгий Джикия. Отсутствие в окончательной заявке двух центрдефов намного страшнее для сборной: линия обороны – самая кризисная в России. Потеря Кокорина не критична, особенно учитывая, что у Черчесова с ним непонятные отношения. Несмотря на вызов Александра на осенние матчи сборной против Ирана, Южной Кореи, Аргентины и Испании, форвард смотрел Кубок Конфедераций вместе с Дзюбой из дома, а потом записывал двусмысленные сторис в инстаграме.

Вылет не самого ключевого нападающего, равно как и вылет любого другого игрока, Черчесов использует себе в плюс. Это же отличная подушка безопасности: вне зависимости от результата на чемпионате мира, главный тренер сборной России будет выставлен в нужном ему свете. Прошли в плей-офф и зацепились за 1/8 финала – герой нации. Провалились в группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем – в смысле провалились? Мы выступали без двух ключевых центральных защитников и главной звезды – мы вообще красавцы, что Египту с их бешеным Салахом навязали более-менее равную борьбу. Как с таким составом выходить из группы?

Отмаза «у нас не поехали главные звезды из-за травм» отлично сработает на чиновников, которые не будут копаться в реальных причинах неудачи сборной на домашнем турнире. Потенциальных работодателей Черчесова она тоже устроит: мужчины в безвкусных костюмах согласятся, что травмы Джикии, Васина и Кокорина ослабили великую российскую сборную, пожалеют Черчесова, лишний раз убедятся в том, что это человек, который выжимает максимум из тех игроков, которые у него есть, и предложат ему контракт.

Репутация – один из основных активов русского человека. Знакомства и хорошие отношения с правильными людьми ускоряют карьерный рост и подстраховывают душу, если кто-то рассекретил твои грехи.

В футболе этот ресурс возведен в культ. Без репутации ты никто. Если ты играл за основу топ-клуба России в 20 лет, не бойся: ты найдешь, где подзаработать ближайшие четыре-пять лет.

Если в клубе из РФПЛ уволят тренера, Олег Кононов – один из тех немногих фамилий, которые будут мелькать в медиа. Он востребован и после непродолжительного трипа в Грозный: превращение «Краснодара» из середняка в команду, которая регулярно играет в еврокубках, аккуратный стиль, вежливость и интеллигентность. У Кононова практически безупречная репутация.

Черчесов не останется без работы после ЧМ, потому что он отлично капитализирует один из главных активов русского человека.

Кир Воробьев пишет реже, чем побеждает «Беневенто», но вот несколько текстов других авторов, которые стоит почитать:

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