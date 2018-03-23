Роснадзор. Какая Бразилия приедет на ЧМ-2018

Кто будет тащить

Если на ЧМ можно было заявить две команды, то Бразилия приехала бы в Россию двумя составами. У Тите могучая команда и заоблачная скамейка, но все же у него есть игрок, который парит выше звезд.

Неймар сломал косточку на ноге, перенес операцию и даже покатался в инвалидном кресле с гипсом – больше ничего не помешает ему поехать в Россию. Чемпионат мира – священные слова для каждого бразильца. Ней обладает уникальным свойством: за сборную он играет еще лучше, чем за клуб. В команде нет ни Месси, ни Кавани, а вся страна верит только в него. Такая слава окрыляет Неймара, и он включает вожака, забывает про нырки, симуляции и лишние финты.

Ней – большой патриот, он отдаст команде всего себя. А еще победа на ЧМ станет весомым аргументом в споре за «Золотой мяч». Если заткнуть Месси и Криша в Лиге чемпионов никак не получается, то в сборной у бразильца все шансы.

Во что играют

Тите – главная находка бразильской федерации. После угнетающего Дунги игроки наконец выдохнули, а новый коуч неожиданно быстро построил солидную игру. Бывший тренер «Коринтианс» отладил взаимодействие и научился атакующим маневрам на стажировке у Анчелотти.

Тите расслабил игроков и разрешил играть так, как они привыкли в своих клубах. Ограничений не осталось: теперь футболисты не путаются в установках, а эффективно импровизируют. А еще тренер четко читает игру и рулит заменами. Его грамотные перестановки устранили Аргентину в отборочном турнире, сожрали Месси и использовали Неймара для отвлекающего маневра.

Если вдруг Ней приедет неподготовленным, то у Тите есть план, как все исправить: в его системе обязательно зажжет и другой футболист. Например, Коутиньо, который учится делать это в Каталонии. Разнообразие в атаке – главный приоритет Тите, к импровизации готовы и Коста с Луаном, и Виллиан с Фредом.

Каким будет идеальный состав

Кто не приедет

У Тите все же есть проблема с составом – как взять всех и никого не обидеть. У «селесао» практически нет травмированных: в лазарете только Неймар и Филипе Луис. По форварду можно не сомневаться – он поедет, а вот с защитником «Атлетико» есть вопросы. Он сломал ногу в морозной московской рубке с «Локомотивом», а мнения о сроке восстановления расходятся: от двух до четырех месяцев.

Но и это не провал для Тите, ведь есть Алекс Сандро. И это только запасной – основа зарезервирована Марсело. И так на все позиции: у тренера есть по два-три кандидата на каждое место, поэтому коуч сделает выбор только из личных симпатий, которые невозможно предугадать.

Точно мимо списка бразильцы из РФПЛ: Адриано и Фернандо посмотрят за соотечественникам с трибун. Зато есть шансы у Жулиано, который вовремя свинтил из Санкт-Петербурга в Стамбул.

Не будет в России и третьего нападающего – кем бы он ни был. Тите выбрал Фирмино и Жезуса, балласт ему ни к чему.

В чем проблемы

Проблема бразильцев не решится никогда – в защите пентакампеонов навечно образовалась черная дыра. Тактически грамотная команда точно найдет способы, как поймать ошибки Марсело и Алвеса: эти парни ночуют у чужой штрафной. Если сдержать атаку бразильцев и грамотно выйти в ответку через фланги, то не спасут ни Маркиньос, ни Миранда, ни Силва.

А еще у «селесао» нет четкого лидера. За 12 матчей отборочного цикла капитанами были сразу 10 игроков. Повязка доставалась даже 23-летнему Маркиньосу и 25-летнему Каземиро. В матчах с Боливией и Эквадором такое прокатило, но против немцев, испанец или других грандов бразильцам нужен сердитый дед, желательно с адекватной прической.

Команда Тите классно импровизирует, но она еще не находилась в критической ситуации. Отбор прошел слишком легко – на чемпионате мира у Бразилии точно возникнут трудности, а как с ними справляется новый коуч, пока неизвестно.

Кто еще приедет

Фирмино точно прикатит на ЧМ, если не получит травму. У бразильца, проводящего лучший сезон в карьере, будет очень красивая поддержка на трибунах. В Россию прилетят его роскошная жена Ларисса и две маленькие дочурки.

Ларисса известна только благодаря муженьку, но у нее уже 132 тысяч подписчиков в инсте. После ЧМ точно станет больше.

Какое место займут, если ЧМ начнется завтра

Бразилия сыграет в финале, если не встретится с немцами раньше. Даже если турнир пройдет завтра, и на него не явится Неймар, у «селесао» сильнейшая команда мира. Слепящий глаза состав, сбалансированная скамейка, умный тренер и опытные бойцы сделают разницу.

Бразилия проскочит группу на одной ноге, дальше – Мексика, Швеция или Южная Корея (немцы выиграют группу). Дорога в четвертьфинал расчищена: к этому времени команда Тите наберет форму и нащупает проблемы.

Где и когда увидеть

17 июня, 21:00. Бразилия – Швейцария. Ростов, стадион «Ростов Арена».

22 июня. 15:00. Бразилия – Коста-Рика. Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург Арена».

27 июня. 21:00. Сербия – Бразилия. Москва, стадион «Открытие Арена».

Другие сборные, которые готовятся к ЧМ-2018:

Роснадзор. Какая Бельгия приедет на ЧМ-2018

Роснадзор. Какая Испания приедет на ЧМ-2018

Роснадзор. Какая Португалия приедет на ЧМ-2018

Роснадзор. Какая Англия приедет на ЧМ-2018

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