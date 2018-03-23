Eurosport
Эдинсон Кавани положил скример бисиклетой так легко, будто открыл пачку орешков
Матадор ждет сборную России уже в июне.
Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани забил крутейший голасо в ворота сборной Чехии в товарищеском матче.
Форвард избежал офсайдной ловушки чехов и принял закидушку от партнера перед воротами Иржи Павленки. Кавани не опустил мяч на землю и мощно пробил через себя – кипер только смотрел.
- Здесь атмосфера прекраснее, чем гол Кавани.
- К перерыву матча Уругвай ведет 2:0. Еще один мяч забил Луис Суарес.
- Уругвайцы – соперники сборной России в группе A на ЧМ-2018.
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