Эдинсон Кавани положил скример бисиклетой так легко, будто открыл пачку орешков

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани забил крутейший голасо в ворота сборной Чехии в товарищеском матче.

Форвард избежал офсайдной ловушки чехов и принял закидушку от партнера перед воротами Иржи Павленки. Кавани не опустил мяч на землю и мощно пробил через себя – кипер только смотрел.

Здесь атмосфера прекраснее, чем гол Кавани.

К перерыву матча Уругвай ведет 2:0. Еще один мяч забил Луис Суарес.

Уругвайцы – соперники сборной России в группе A на ЧМ-2018.

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