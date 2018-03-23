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Эдинсон Кавани положил скример бисиклетой так легко, будто открыл пачку орешков

Кавани положил скример бисиклетой так легко, будто открыл пачку орешков
Eurosport

1 час назад

Матадор ждет сборную России уже в июне.

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани забил крутейший голасо в ворота сборной Чехии в товарищеском матче.

Форвард избежал офсайдной ловушки чехов и принял закидушку от партнера перед воротами Иржи Павленки. Кавани не опустил мяч на землю и мощно пробил через себя – кипер только смотрел.

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