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Габриэль Батистута: «Лионель Месси никогда не будет таким же великим, как Диего Марадона»

Батистута: «Месси никогда не будет таким же великим, как Марадона»
Eurosport

1 час назад

У Лео минус один поклонник.

Экс-нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута ставит Диего Марадону выше Лионеля Месси.

«Диего был лучшим из лучших. Он представлял Аргентину во многих смыслах, не только в футболе. У него была харизма. Он обладал редким талантом и фантазией.

Даже если предположить, что технически Месси оснащен не хуже Марадоны или даже лучше, он никогда не будет обладать такой харизмой. Диего мог привести в движение целый стадион. Все смотрели на него. Я выступал бок о бок с ним и могу говорить, насколько убедительной была его игра», – цитирует Батистуту Corriere dello Sport.

  • В составе сборной Аргентины Марадона стал чемпионом мира в 1986 году.
  • Наивысшее достижение Месси на чемпионатах мира – выход в финал в 2014 году.

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