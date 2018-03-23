Габриэль Батистута: «Лионель Месси никогда не будет таким же великим, как Диего Марадона»

Экс-нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута ставит Диего Марадону выше Лионеля Месси.

«Диего был лучшим из лучших. Он представлял Аргентину во многих смыслах, не только в футболе. У него была харизма. Он обладал редким талантом и фантазией.

Даже если предположить, что технически Месси оснащен не хуже Марадоны или даже лучше, он никогда не будет обладать такой харизмой. Диего мог привести в движение целый стадион. Все смотрели на него. Я выступал бок о бок с ним и могу говорить, насколько убедительной была его игра», – цитирует Батистуту Corriere dello Sport.

В составе сборной Аргентины Марадона стал чемпионом мира в 1986 году.

Наивысшее достижение Месси на чемпионатах мира – выход в финал в 2014 году.

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