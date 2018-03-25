Месси нужен напарник в сборной Аргентины. Кто круче: Гонсало Игуаин, Мауро Икарди или Серхио Агуэро

У аргентинцев остался один патрон, чтобы подстрелить Кубок мира – нельзя упускать уникальный сезон Месси, Лео не дотерпит до Катара-2022. Главное, правильно выбрать партнера для Гнома.

Кандидатов трое – Гонсало Игуаин, Серхио Агуэро и Мауро Икарди. Остальные либо старые (Тевес), либо неактуальные (Паласио), либо жадные (Лавесси), либо слабые (Дриусси), либо потухшие (Ди Мария), либо дублирующие короля (Дибала). У Хорхе Сампаоли есть остаток весны и чуть-чуть лета, чтобы выбрать актера на лучшую роль второго плана, ведь на первом все равно будет парень с десяткой на спине.

Мауро Икарди

Шансы на основу: 20%

Слова: «У Сампаоли нет девятки, которая кладет мячи пачками, зато он вызывает в сборную это недоразумение. Икарди только и знает, как ***** [любить] чужих жен. Ему не нужен GPS, чтобы найти дома друзей», – Диего Марадона, февраль 2018-го.

Капитан «Интера» попал в крысиный водоворот из Месси и партнеров, из-за того что увел жену Макси Лопеса, поэтому провел меньше матчей за сборную. Хорхе Сампаоли поставил Икарди в старт в двух первых официальных играх и ждал большего, чем удар с острого угла Уругваю и приведшее к автоголу давление с Венесуэлой.

Габриэль Батистута защищает Мауро и видит выход в забросах Месси из глубины с рывками Икарди из-за спин. В вакууме выглядит очень возбуждающе, но на деле возникает замкнутый круг: форварду не хватает сыгранности с аргентинцами, потому что нет матчей за сборную, а практика нужна для командной химии.

Проблема одна – канцерогенная химия в раздевалке, которую Мауро так и не решил. FOX Sports уже плюнул инсайдом об отцеплении Икарди от ЧМ-2018. Видимо, лучше прокачивать взаимодействия с Дибалой. Через четыре года у Аргентины не будет Игуаина, Месси и Агуэро, а 29-летний Икарди с 28-летним Пауло устроят переворот в сборной.

Серхио Агуэро

Шансы на основу: 50%

Слова: «Лучшая версия Агуэро – та, когда он играл в «Индепендьенте». Мне нужен Серхио, который решал проблемы действиями на поле и силой личности», – Хорхе Сампаоли, март 2018-го.

В последнем матче за сборную в 2017-м Агуэро забил Нигерии, в перерыве шлепнулся в обморок и очнулся только в краснодарской больнице. И в этом весь Кун: полезный, стабильный и перегорающий от перенапряжения. После травмы Габриэла Жезуса Серхио провел за «Сити» 15 матчей подряд (13 в основе), играя даже в ненужном Кубке Лиги. Износ точно повредит его летней свежести, ведь аргентинец не такой железный, как Месси.

Сампаоли на пресс-конференции в Москве довольно урчал: химию Лео и Серхио он назвал «интересными движениями», хотя русские защитники молились на финальный свисток и все равно пустили гол от Куна. Агуэро прекрасно совмещает пасы внутрь, открывания между линиями и игру корпусом в штрафной, при этом не тормозит скоростные атаки – для моторного футбола Сампаоли он будет идеальным.

Старые связи с Месси пролоббируют для него место в основе, ведь игроки делили комнату еще на ЮЧМ-2005. Ни у кого нет иллюзий, что Лео не влияет на атмосферу в команде (спросите у Матео Мусаккьо), так что при одинаковой форме всех тренер поставит того, с кем комфортнее лидеру.

Гонсало Игуаин

Шансы на основу: 30%

Слова: «Пипа выслушал много критики, отстранение от сборной пошло ему на пользу, и сейчас он видит все иначе. Игуаин должен быть в команде, потому что он жизненно необходим. Гонсало – один из лучших форвардов мира и всегда демонстрирует это», – Лионель Месси, декабрь 2017-го.

Сампаоли с первого же матча против Бразилии добавил контрпрессинг и расставил полузащиту треугольниками. Плюс за 45 минут бессмысленного бега тренер снял Игуаина – этого не делали Мартино и Бауса, потому что надеялись на мастера тычка в штрафной. «В краткосрочной перспективе мы понимаем, что Гонсало – это не идеальное решение для сборной, – говорил Сампаоли перед игрой в Москве. – Но сейчас нам нужно еще раз взглянуть на ситуацию долгую».

Игуаин играл во всех трех финалах Аргентины с 2014-го по 2016-й и в каждом запомнился лишь плохим финишингом в удобных позициях. Он не очень хорошо вписывается в футбол нового тренера и медленнее окружающих его шустриков. Туринский здоровяк крут при черепашьем темпе и добавляет мощи на стандартах, но при атаках с ходу Сампаоли нужны бегунки помоторнее. Силовая манера «Ювентуса» отлично подходит Гонсало, но в сборной он был слаб и при выжидательной игре Сабельи, и при драйвовых забегах Хорхе.

У него есть заступники кроме Месси (например, Клаудио Каниджа), но этого мало. После стольких промахов сам Лео не доверит ему решающий пенальти в финале Кубка мира.

Ди Мария: «Сампаоли сказал, что место в заявке на ЧМ гарантировано только гному»

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