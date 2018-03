«Деньги потрачу на себя любимую». Как наварить 700 тысяч рублей за полмесяца с помощью ЧМ-2018

Вы уже слышали про жителей России, сдающих свои космические квартиры за такие же космические суммы всем тем, кто собирается познать страну и культуру на чемпионате мира. Однокомнатные хрущевки с туркменскими коврами на стенах, антресоль, деревянный сервант-стенка, потрясающее коричневое трюмо – вот это предлагают иностранцам из Англии или какой-нибудь Саудовской Аравии от 2 до 400 тысяч рублей за сутки. Почему они соглашаются, две причины.

Нехватка отелей.

Нехватка хостелов.

В Центре информации и аналитики недвижимости подсчитали: за последние два месяца на рынок взошло 10 тысяч дополнительных квартир. В зависимости от города их аренда выросла на 20-100%. «Наибольший прирост зафиксирован в Саранске, Волгограде, Калининграде и других городах, где не хватает отелей», – отмечают они. Там же указывается, что треть объема предложения приходится на Москву – это 3 тысячи лотов, в Санкт-Петербурге – 2 тысячи, в остальных городах – от 300 до 1 тысячи. Их ведущий аналитик Александр Пыпин подчеркивает, что квартиры раньше в аренду не сдавались.

Участники рынка бронирований отмечают, что во всех городах цены завышены. «Те, кто обычно не сдает квартиры, хотят заработать за короткий период», – объясняют в Avito. Так, например, в Нижнем Новгороде двухкомнатную квартиру в 1,5 км от стадиона предлагают за 80 тысяч рублей. В Калининграде есть варианты с хорошим ремонтом за 100 тысяч, в Самаре – за 90 тысяч. В Москве черт-те что: четырехкомнатная на улице Удальцова выставлена за 450 тысяч.

Тимофей Загорский нашел этих счастливчиков и задал им пару вопросов.

Анна, Москва

23 года, журналист

Что сдала: однокомнатная квартира

Цена за день: 20 000 рублей

Живу и работаю в Москве в сфере журналистики три года.

Чемпионат мира – это круто, хотя так миллион людей говорят, но я помню 2010 год, когда вытащили Россию. Я тогда очень радовалась и надеялась стать крутой, чтобы на нем поработать. ЧМ – круто не только потому что футбол, а потому что праздник, целый месяц можно веселиться и тусоваться по барам, приедет куча иностранцев. Вообще, я патриот, я голосую за Путина на выборах. В целом я путинист, и как патриоту мне бы хотелось, чтобы иностранцы знали не только какие-то стереотипы, а знали, какая у нас потрясающая страна, и что Саранск, например, это шикарное место. В общем, чтобы они приезжали и офигевали от того, как круто в России!

Идею сдать квартиру я у кого-то украла. Слышала про это, но не думала, что на этом можно заработать нормальные деньги, потому что в обычное время моя квартира стоит – я ее сдавала, пока не съехала от родителей – порядка 30-35 тысяч рублей в месяц. Я не думала, что можно реально заработать на этом. Вообще, обманывать иностранцев – не очень хорошо, но потом я посмотрела, за сколько люди выставляют квартиры – по 50, по 100 тысяч за ночь (какая-нибудь однушка в Выхино), и я тогда подумала, что я не обманываю людей, а просто делаю бизнес.

Я зарегистрировалась на двух прекрасных сайтах – Booking и Airbnb. Почему-то мне стали писать латиноамериканцы – всякие марокканцы, перуанцы, вот такие люди. Ну и я выставила на Booking адекватную сумму – 15-20 тысяч рублей в сутки, а в дни открытия и закрытия – за 25-30 тысяч. Я живу в хорошем районе, потому что от моего дома можно легко добраться аж до четырех стадионов, все близко: рядом стадион ЦСКА и стадион «Динамо». Они не принимают ЧМ, но, думаю, туристам будет интересно на них посмотреть. Плюс стадион «Спартак» – две станции от меня. Ну и «Лужники» по МЦК тоже достаточно близко, и я подумала, что у меня такой крутой футбольный район, поэтому назвала объявление «Football Apart», и это, думаю, привлекло внимание иностранцев. Сдала квартиру марокканцам, испанцам, португальцам, перуанцам – всем латиносам, в общем.

Я владею русским, русским-матерным, русским-блатным, могу сказать несколько фраз на грузинском, и я, в общем, полиглот, но на сайте указала, что общаюсь на английском и испанском, и почти со всеми я в итоге на испанском и общалась. Может, меня по такой категории искали – не знаю. Потому что испанцы – ленивые люди, которые не считают, что надо учить английский, потому что думают, что международным языком должен быть испанский.

Квартиру я сдала за 20 тысяч рублей в сутки на целый месяц, то есть в итоге я получу 600 тысяч. Потрачу деньги на себя любимую, на путешествия. Нет, если серьезно, то потрачу деньги на ремонт этой же квартиры. У меня однушка плюс балкон, капремонт как раз выходит на полмиллиона. Сдав квартиру сейчас, я инвестировала в будущее этой же квартиры.

Александр, Волгоград

51 год, пенсионер

Что сдал: частный дом

Цена за день: 2 500 рублей за человека

Я уже не работаю, получаю пенсию. Она не большая – порядка 250 долларов, но на жизнь вполне хватает. У меня большой дом: три этажа, девять комнат. Дети выросли, мы живем вдвоем с супругой.

Решили семь комнат сдать гостям на ЧМ-2018. Ну и, разумеется, немного подзаработать. Большинство комнат уже забронировали гости практически со всех континентов: из Австралии, Китая, Японии, Мексики, много туристов из США, Франции, Швейцарии, Польши, из Германии пять пенсионеров от 63 до 72 лет приедут, из Македонии четыре девчонки и из России несколько человек – Москва, Самара, Казань. Практически все бронирования через Airbnb. Очень удобный и хорошо продуманный сайт. Хотя для меня немного тяжеловат.

Цена от 40 долларов до 50 долларов за человека. Кто-то говорит, что это дорого. Кто-то спрашивает, почему так дешево. В Бразилии мои друзья спали на полу в спортзале на 60 человек – без кондиционера и на грязных спортивный матах, и все за 50 долларов за ночь. А на чемпионате Европы в Польше и Украине мы с сыном спали в армейской палатке на 20 человек в 35 километрах от Киева. С нас вообще содрали 100 евро. А у нас в пяти километрах от стадиона – это 30 минут пешком. Комнаты для 3-5 человек. С кондиционером. 2-2,5 тысячи рублей с человека. Сами думайте – дорого это или дешево.

У нас, конечно, есть люди, которые хотят на чужом горбу в рай въехать. Кто на что горазд – и 30, и 40 тысяч просят за комнату. Ну, как говорится, бог им судья. Общаемся с иностранцами на всемирном международном языке – называется translate google. Деньги потрачу на пиво – на велкопоповицкого «Козла» или на «Златы базан». Куплю несколько ящиков. Если серьезно, то какие там уж деньги? Если пройдет все удачно, то 300-350 тысяч заработаю. Потрачу на детей и на внуков. Может, дочке куплю недорогую машину – «Шкоду», например. Я думаю, как и большинство жителей нашего города, что ЧМ-2018 – это величайшее событие в жизни горожан и жителей всей России. Это событие сродни великой победы под Сталинградом в 1943 году.

Алексей, Калининград

24 года, сотрудник компании по производству железобетонных изделий

Что сдал: однокомнатная квартира

Цена за день: 18 000 рублей

Занимаюсь бегом в свободное время. Что я думаю про чемпионат мира? Это грандиозное событие, но меня сильно беспокоят несколько моментов, которые не могут обойти стороной. Я сталкиваюсь с большими неудобствами из-за своей работы – мне придется брать неоплачиваемый отпуск из-за того, что наш вид деятельности будет, грубо говоря, мешать. В планах было сделать пропуск на окружную дорогу, чтобы как бы пускали по пропускам. Но моя работа это не сможет выдержать, поэтому нам придется уйти в отпуск. Стройка просто остановится!

Как жить без работы, я не представляю, и это было одной из причин, по которой надо было срочно сдавать квартиру. Сейчас сдано четыре ночи. Ребята из Франции и Литвы, еще ребята из Швейцарии, но они под вопросом. С Airbnb ни одной заявки пока, все сдано через Booking. Сумма – 17-19 тысяч рублей в сутки. Полученные деньги вложу в ремонт своей новой недвижимости, планирую небольшое расширение, и это как раз совпадает со временем чемпионата мира.

Араик, Волгоград

Собеседник скрыл настоящее имя

21 год, студент

Что сдал: трехкомнатная квартира

Цена за день: 39 000 рублей

Живу в Волгограде, заканчиваю университет и торгую на рынке ценных бумаг. Что-то типа тех ребят, что играются с биткойном, только менее рискованно. Думаю, идея сдать жилье мне пришла, как и всем: в один момент стало понятно, что на ЧМ можно неплохо заработать из-за большого потока туристов. Хотя я больше думал, как сделать небольшой бизнес, нежели сдать квартиру, но это вышло довольно случайно.

Мы с родителями продаем квартиру через риелтора, который за полгода лишь один раз привел потенциально возможных покупателей, и то с большой скидкой к цене. Вся проблема в том, что рынок недвижимости в нашем городе находится в глубочайшей депрессии. Под конец 2017 года нам позвонил риелтор и предложил сдать квартиру на ЧМ за хорошие деньги, коль пока что продать ее вряд ли получится. Нам предложили 700 тысяч рублей за 18 дней сдачи в аренду. Это приблизительно 12% от ее рыночной стоимости на сегодняшний день. Долго не думая, мы заключили договор. В обычное время квартира сдается за 35 тысяч рублей в месяц, а в рамках данного предложения выходит 38,8 тысяч в день. Согласитесь, хорошая надбавка. Я бы даже сказал, что восхитительная.

Только вдумайтесь: за день я получу больше, чем среднестатистический россиянин в месяц. Ко мне заселяются три англичанина, которые искали квартиру в самом центре с хорошим ремонтом и с условием отдельной комнаты на каждого. Я владею английским на уровне разговорного достаточно свободно, так что проблем в общении наблюдаться не будет. Думаю, что с легкостью смогу провести им несколько интересных экскурсий по городу или помочь составить хорошую развлекательную программу.

После получения диплома в июле я планирую переезжать в Москву. Этих денег как раз будет достаточно, чтобы сделать хороший ремонт в квартире, которая ждет меня в столице.

Лариса, Санкт-Петербург

51 год, продавец электротехники

Что сдал: трехкомнатная квартира

Цена за день: 18 000 рублей

Работаю в магазине электротехники – продаю розетки, лампочки, переходники. Свободное время – у меня три рабочих дня, два отдыхаю – провожу дома: готовлю, смотрю сериалы, просто отдыхаю от работы.

Я сама ничего не делала: это все сын. Зимой он приехал домой и предложил сдать квартиру туристам, якобы готовым платить какие-то нереальные деньги, во что я вообще ни капельки не верила. Через месяц он все-таки меня уговорил: деньги поделим пополам, а я поживу у друзей. Потом он попросил прислать фотографии квартиры – я прибралась, конечно, сделала фото и отправила, а он уже сам написал объявление на Airbnb. Сначала никаких новостей не было, а потом приходит от него сообщение: «Кто-то снял пять ночей!» Затем эти сообщения участились: то на один день взяли, то на два, то на три. В итоге мы сдали 18 дней по 250 долларов за ночь.

Я все время беспокоюсь: а что, если разнесут квартиру? Она у меня одна. Кто платить будет за ремонт? Поэтому сначала не хотела сдавать свою комнату, но он уговорил, что чем больше спальных мест, тем больше шансов сдать. И успокаивает: это не фанаты, а состоятельные люди, а если и сломают чего, не проблема попросить возместить ущерб. Я сразу сказала: приедешь домой, отвезешь ценные вещи и сам будешь все организовывать. Сын общается с ними по-английски, а я этих людей, скорее всего, и не увижу – зачем они мне? На что потрачу деньги? Съезжу в отпуск – в Израиль давно хочу. Куда сын потратит, не имею представления.

К сожалению, жители Саранска, которым предложили дать интервью, разговаривать наотрез отказались. Вероятно, по причине возможных налоговых платежей: известно, что в этом городе самые высокие цены на жилье и простой подоходный налог может составить кругленькую сумму. Вот, например, «Шикарные апартаменты в центре города». В объявлении написано: «Шикарная большая квартира с плиткой и паркетом, полным набором удобств в центре города, вся инфраструктура под рукой». Цена – $3065 в сутки.

Есть и более дешевые варианты: госпожа Оксана предлагает свой вариант за $2169. «Самый центр, элитный дом, охраняемая территория, 300 метров от стадиона, все в шаговой доступности, в квартире есть все необходимое для проживания: новая двухспальная кровать, двухспальный диван, два шкафа, холодильник, телевизор, стиральная машина, новая кухня. The apartment is on the FIFA 2018, 3 min from Mordovia Arena», – пишет Оксана.

Но если туристам все же захочется изобилия и модерн-лакшери, для них есть последние предложение за $3606. Или за каких-то 205 тысяч рублей.

