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Златан Ибрагимович: «Если я захочу вернуться в сборную Швеции – вернусь»

Ибрагимович: «Если я захочу вернуться в сборную Швеции – вернусь»
Eurosport

1 час назад

Ибра может помочь шведам на ЧМ-2018 в России.

Нападающий Златан Ибрагимович, перешедший в «Лос-Анджелес Гэлакси», не исключил возможность приезда на ЧМ-2018 в составе сборной Швеции.

«Когда чувствуешь себя комфортно, можно задуматься о следующем шаге. Мне звонят каждый день, интересуются моим самочувствием, тем, что я хочу. Но всему свое время. Если я буду в хорошем самочувствии, понимать, что есть силы, то двери всегда будут открыты. Если я захочу вернуться в сборную Швеции – вернусь. Нет – меня в ней не будет», – цитирует Ибру Goal..

  • Ибрагимович разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед» 23 марта. В составе «красных дьяволов» Златан выиграл Лигу Европы, Кубок Лиги и Суперкубок Англии.
  • ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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