Роснадзор. Какая Германия приедет на ЧМ-2018

Кто зажжет

Подольски, Мюллер, Гётце – раз в четыре года Германия знакомит мир с титульным фрешменом поколения если не всего еврофутбола, то хотя бы своего, локального. ЧМ-2018 не станет исключением.

Все внимание на атаку. Здесь назревает сверхзвуковая связка Вернер – Сане, которая выведет скорость взаимодействия в Бундестим на неземной уровень и обещает ливень голов.

Йоахим Лёв страдал по типажу Лероя после Евро-2016, жалуясь на дефицит дриблеров. Сане – самый быстрый игрок АПЛ (как-то раз развил скорость 35,48 км/ч), он подбирает бодрые мотивы атаке, и Вернер с ним на одной волне со времен сборной U-19. Еще у Тимо есть то, чего не было у Марио Гомеса – конкуренция. Сандро Вагнер, Ларс Штиндль и тот же Гомес воют за одну позицию, и это мотивирует 22-летнего страйкера не меньше предложений от топ-клубов.

Тимо ВернерImago

Как играют

Четырехлетний цикл от ЧМ до ЧМ Лёв потратил на поиск новых футболистов, а вместе с ними – новых игровых опций. Если турнир 2014 года выиграли немцы, которые четко вписались в любимую схему Йоги 4-5-1, то в России все будет наоборот. Лёв займется подбором подходящих игроков и стратегии под соперника.

Удивительный факт: на ЧМ-2014 Германия была одной из самых молодых команд, но с тех пор ее состав изменился больше, чем наполовину. А заявка Кубка Конфедераций-2017, тогда казавшаяся запасной и жутко молодежной, на самом деле близка к идеалу коуча – она отличается от сегодняшней боевой лишь на пять фамилий.

Помимо фирменной 4-5-1 Йоги использует различные вариации схемы с тремя защитниками (3-5-2 и 3-6-1). Одна легко конвертируется в другую благодаря многофункциональной группе атаки и Йозуа Киммиху, который при Лёве исполняет и центрального защитника, и латераля.

Схема и исполнители для Йоахима превратились в формальности, его идеи тяжело обрисовать графическими иллюстрациями. Йоги – это Гвардиола футбола сборных, а влияние Пепа на базовый клуб национальной команды «Баварию» отразилось на стихийном рисунке Бундестим.

Каким будет идеальный состав

Кто не поедет

«Сейчас он не в той форме, в какой мы хотим его видеть». Эти слова Лёва касаются автора золотого гола на ЧМ-2014 Марио Гётце. Йоги проигнорировал ударную тройку «Боруссии» Шюррле – Гётце – Ройс на мартовские товарняки, но это решение не вызывает удивления. Все трое чахнут в пикирующем Дортмунде, а при формировании заявки Лёв всегда смотрит на атмосферу в команде кандидата.

Сейчас Гётце поливает даже критикуемый тренер «Боруссии» Петер Штёгер – скорее всего, лучшие годы полузащитника позади. Марио нужно не просто ритмично набирать кондиции, но и вписаться в практически совершенный состав Бундестим. Марио-2018 потерял эффективность при разгоне атак на позиции АПЗ, проблемы с обменом веществ повлияли на его скорость – как инсайд Гётце теперь тоже бесполезен (рывок из финала-2014 он уже не повторит). В глубине поля, где сейчас Марио рубится все чаще, Лёв использует бокс-ту-боксов с высоким чувством ответственности за оборону. А при таком раскладе сложно конкурировать не только с Кроосом, но даже с Горецкой.

В дортмундской тройке лучшие шансы на чемпионат мира у несчастного Марко Ройса. «На него нельзя давить, он должен постоянно тренироваться и избегать травм, чтобы найти свой пульс», – Йоахим намекнул, что до 15 мая (дня оглашения состава на ЧМ) придержит слот в заявке. Ради самого недооцененного полузащитника поколения, обидно пролетевшего мимо двух последних мэйджоров, исключение сделает даже самый принципиальный немец мира.

В чем проблемы

Кажется, у Германии Лёва впервые их нет. Если во Франции тренеру не хватило плана Б, теперь у него есть и В, и Г, и Д.

Главная проблема Йоахима – вселенная, которая живет внутри него. Если он вместо поиска гармонии будет играть с ней в шахматы и на ходу перебирать игровые модели, как в 2016 году, Германии конец. После которого Йоги нужно уйти на пенсию – для тренера важно, чтобы концепция не шла вразрез с результатами.

Актуальная беда только одна – фамилия основного вратаря. В ближайшие недели Мануэль Нойер начнет полноценные тренировки в «Баварии», но как выглядит здоровый Нойер забыла даже его жена. Стоит ли ждать, когда святой Ману наберет форму, на фоне изумительного сезона Марк-Андре тер Штегена?

Кто еще приедет

Без пяти минут основной вратарь сборной Германии Тер Штеген женат на Дани Йеле. Возможно, фрау засветится формами на пляжах Черного моря – Германия сыграет в Сочи.

Какое место займут, если ЧМ начнется завтра

Лёв выстрогал победу на ЧМ-2014 по ходу турнира. Команда прогрессировала от матча к матчу, выдала кульминацию в полуфинале с Бразилией (7:1), а затем рационально подавила Месси и компанию в финале.

Главное преимущество Германии-2018 над Германией-2014 в том, что ей не нужно расти и прогрессировать в сжатые сроки. Каркас команды сформирован четыре года назад, на Евро-2016 его закалили игровые проблемы, поэтому в Россию немцы едут в статусе фаворитов, без незаменимых игроков и с кучей заготовок для соперников.

При логичном сценарии Германия выйдет из группы с первого места, а удобная сетка оградит ее от топ-соперников вплоть до полуфинала. Медали обеспечены, но цель – золото.

Где и когда увидеть

17 июня, 18:00. Германия – Мексика. Москва, «Лужники»

23 июня, 21:00. Германия – Швеция. Сочи, «Фишт»

27 июня, 17:00. Южная Корея – Германия. Казань, «Казань-Арена»

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