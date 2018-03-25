Роснадзор. Какая Аргентина приедет на ЧМ-2018

Кто будет тащить

Ди Мария. Шутка. На турнире есть всего две команды, у которых царят настолько однозначные лидеры, что даже далекие от футбола ответят на вопрос о вожаке правильно, – Аргентина и Португалия.

У великих футболистов часто повторяется одна и та же драма – они всю карьеру сражаются за победу на самом важном турнире жизни, выигрывают все, кроме него, и трагически завершают карьеру. Джеррард, Буффон, Баллак, Мальдини, Кройф, Кантона – кому-то так и не далась АПЛ, кому-то – ЛЧ, кому-то – чемпионат мира.

Лео Месси трижды проигрывал финалы национальных турниров. Единственное его достижение со сборной – Олимпийское золото. Поэтому лето 2018-го станет ключевым моментом в жизни Лионеля. «Те три финала были тяжелыми ударами. Я много плакал. Такой опыт должен был помочь нам, но этого не случилось. Мы чувствуем, что если не станем чемпионами мира в России, то у этого поколения уже не будет другого шанса. Я всегда об этом мечтал, и с каждым новым чемпионатом мира желание победить только усиливается», – говорил Месси.

За 2,5 месяца до турнира сезон Лео складывается идеально – он тащит «Барсу» в Испании и Лиге чемпионов, на горбу вывез Аргентину в Россию, а теперь готовится к главному событию жизни.

Во что играют

Владение мячом, бесконечное движение, прессинг в чужой штрафной и быстрый отбор – в этом вся суть Аргентины Хорхе Сампаоли. Продолжатель идей Бьельсы и экспериментатор быстро подружился с Месси и обеспечил команде выход в финальную часть чемпионата мира, хотя возглавил команду лишь прошлым летом. После прихода Сампаоли Аргентина стала лучшей в отборочном цикле по владению мячом (66,8% в четырех матчах) и больше всех била (66 удара против 64 у Бразилии).

Со схемой игры все пока неочевидно. С первого же матча (товарняк с бразилами, 1:0) Хорхе наигрывал любимую схему 3-4-2-1. Сампаоли выбирал острие между Икарди и Игуаином, и остановился на туринце. Дибале и Месси отводились роли инсайдов. Билья и Банега держали центр поля. Ди Мария, Гомес или Акунья контролировали фланги. Оборона строилась вокруг Отаменди, а еще два защитника ротируются. Ромеро – главный в раме.

Но известно, что Лео Месси не уважает схему с тремя защитниками, и в товарищеском матче против Италии Сампаоли внезапно применил мейнстримовую расстановку 4-2-3-1, отказался от Дибалы и обыграл Италию (2:0). Что в итоге выберет Хорхе – загадка. В группе Аргентина сыграет с разными по стилю командами: Исландия закроется, Хорватия сыграет в контратаку, а Нигерия поставит на физику. Возможно, Сампаоли рискнет, забросит лишнего игрока в атаку и забудет про третьего защитника. Ближайший товарняк с Испанией покажет, во что Аргентина сыграет с равными по исполнителям командами.

Идеальный состав

Кто не приедет

Во-первых, чемпионат мира точно пропустит Эмануэль Маммана. Защитник «Зенита» порвал кресты в начале марта и слег минимум на полгода.

Во-вторых, у Мауро Икарди и Пауло Дибалы серьезные проблемы. В Аргентине Хорхе Сампаоли столкнулся с уравнением Джеррарда-Лэмпарда, которое мучило тренеров «трех львов» все нулевые, – у коуча перебор талантов на сантиметр поля, и они мешаются друг другу.

«Дибале сложно привыкнуть к нашему стилю. Мы не улучшили его выступления. Нужно оценить, подходят ли вызванные игроки больше, чем Дибала, или же стоит продолжить работать с Пауло. Похожая ситуация и с Икарди. Сравнения его выступлений за «Интер» и за сборную не самые радужные», – говорит Сампаоли.

Есть версия, что он просто пугает Дибалу и держит его в эмоциональном тонусе. Но вот для Икарди все хуже – капитан «Интера» не играл какое-то время из-за травмы и должен снова набирать форму.

В чем проблемы

Есть две причины для беспокойства. Первая – побочные эффекты от стиля игры, неопределенной схемы и несыгранности. Высокий прессинг и уровень интенсивности игры несут риск: если соперник Аргентины умеет контратаковать, то «альбиселесте» в огромной опасности, ведь команда ужасающе обороняется. Нигерия в товарняке положила четыре, а еще «бело-голубые» пропускали от Эквадора, Боливии и Венесуэлы. Аргентинцы не пропустили в шести матчах из 10 в 2017-м. И только в половине выиграли. Современные оборонительные схемы настолько сложны, что тренеры клубов убивают месяцы на постановку качественной защиты. У Сампаоли на это просто нет времени.

Вторая причина – нервы. После поражения в трех финалах подряд и невнятного отбора игроков мнет огромный пресс из ожиданий, ответственности и амбиций. При этом невротический темперамент тренера не добавит команде спокойствия. Если у «альбиселесты» игра не пойдет сразу, Месси включит режим единоличника, и все снова скатится к тезису «Лео мешает сборной». А хет-трик каталонца Эквадору, который вытащил «бело-голубых» в Россию, никто не вспомнит.

Нервы настолько не в порядке, что возникают вот такие нелепые истории: в феврале 2018-го Анхель ди Мария рассказал, что шутки и мемы сильно расстраивают игроков и заставляют думать об уходе из сборной. Сам Анхель даже нанял психолога, чтобы прийти в порядок. Если бы он знал, сколько мемов ежедневно рождается о сборной России.

Кто еще приедет

В России аргентинцев поддержит восхитительная жена Лео Месси Антонелла Рокуццо. Подруга детства со временем превратилась в жену Лео и родила ему троих детей, пережила вместе с мужем не только счастливые моменты, но и драмы трех проигранных финалов.

Какое место займут, если ЧМ начнется завтра

Аргентина – самый непредсказуемый из фаворитов чемпионата мира. Сборная Лео может даже не выйти из группы, если ей не попрет с самого начала. Все игроки говорят только о победе на турнире, но мощь Франции, Испании, Германии и Бразилии, а еще опасность Англии, отодвигает аргентинцев ближе к андердогам плей-офф. Выход в полуфинал станет успехом для хаотичной и нервной команды Сампаоли.

Где и когда увидеть

16 июня, 16:00. Аргентина – Исландия. Москва, «Стадион Спартак».

21 июня, 21:00. Аргентина – Хорватия. Нижний Новгород, «Арена Нижний Новгород».

26 июня, 21:00. Нигерия – Аргентина. Санкт-Петербург, «Санкт-Петербург Арена».

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