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Сампаоли: «К голове Месси приставлен револьвер с названием «Кубок мира». Лео не выиграет – он убит»
Жестокие игры в сборной Аргентины.
Главный тренер «альбиселесте» Хорхе Сампаоли выпустил книгу, в которой рассказал про важность чемпионата мира для Лионеля Месси.
«У Месси есть приставленный к голове револьвер под названием «Кубок мира». Если Лео не выиграет – он застрелен и убит. Из-за этого он не может наслаждаться своим талантом.
Отсутствие успехов со сборной наносит ущерб Месси. Но даже в такие моменты я чувствую, что тренирую лучшего игрока в истории», – приводит цитаты из предисловия книги Marca.
- Месси проиграл 3 последних финала за сборную Аргентины: в финале ЧМ-2014 немцам, а на двух последних Копа Америка – чилийцам.
- Сампаоли возглавил сборную в июне 2017 года.
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