Роснадзор. Какая Франция приедет на ЧМ-2018

Кто будет тащить

Антуан Гризманн опять напоминает, что лучшие игроки выступают в Примере. Он сейчас в топ-5 футболистов мира вместе с Роналду и Месси (10 мячей в семи матчах «Атлетико» за месяц), и с такой формой нужно притормозить, чтобы не попасть в функциональную яму на ЧМ-2018. Гризманн никогда не был лидером в Мадриде и сборной, но для выхода на новый уровень нужно включать режим зверя уже в России – «Золотые мячи» не выигрываются без харизмы на мэйджорах.

Антуану удобно играть в центре и на фланге, где он начинал еще в «Сосьедаде», поэтому часто домашняя работа Дешама к конкретному сопернику заканчивается на изменении позиции Гризи и его роли в нападении. Лидер отличается от неудачника тем, что берет мяч и решает матчи в одиночку. Пока таких игр у звезды «Атлетико» еще не было – он не вкручивается в штрафную, как Лионель, и больше ждет передач внутрь, словно в нем 190 см роста.

Русский чемпионат мира – идеальное место, чтобы переродиться в нового Гризманна. Больше у Франции надежды ни на кого нет.

Во что играют

Дешам верит в 4-4-2 и делает Францию единственной топ-сборной, которая играет на базовых установках. Но только это сбалансирует переизбыток звезд в полузащите и нападении, образовавшийся у этого поколения. Соперники потихоньку подбирают ключи к французам: после безвольного поражения от колумбийцев (2:0 на 26-й минуте, 2:3 в итоге) Дешам запер игроков в раздевалке и наорал на них за потерю концентрации.

Коуч сам хорош: за почти шесть лет в сборной он провел смену поколений, выстроил костяк, но так и не показал себя крутым тактиком. У команды не появились билд-ап (нападение, начинающееся от вратаря) и игра в пас треугольниками, важная в футболе 2018-го. У Франции есть безумный талант и яйца, с которыми она дошла до финала Евро, но, похоже, этим все ограничивается.

Идеальный состав

Кто не приедет

Проблемы с заявкой есть у Александра Ляказетта и джокера французов-2016 Кингсли Комана, но больше всего скучать будут по Димитри Пайету. После крутого начала Евро реюньонец небрежно свайпил справа при офферах от «Реала» и ждал контракты поприятнее. Пайет откровенно психовал от уровня «Вест Хэма» и забастовками вернулся в «Марсель». Президент «молотков» до сих пор жалеет только о том, что продал его на 10 млн евро ниже рыночной цены.

Сейчас ребята горячее есть не только в сборной, но и в «Олимпике» – Флориан Товен моложе и круче Димитри по голам, ассистам и оценкам WhoScored. Никто в «Клерфонтен» не скучает по подлецу, который феерил строго на чемпионате Европы (ни до, ни после), но возомнил себя минимум Зиданом нового поколения. Не нужно его жалеть – судьба сама наказала его за сволочной характер и пренебрежение к партнерам.

В чем проблемы

У Дешама сейчас слишком хороший ростер, при этом с Бензема-гейтом и спадом Гамейро нет замены по позиции для Жиру – остальные страйкеры шустры и не продавят даже стекло в запертой двери на даче. К другим вопросов меньше: Дембеле, Марсьяль, Товен и Фекир подпирают Гризманна и заменят его при первом спаде, Сиссоко, Толиссо и Матюиди легко втроем скинутся на киллера для Канте с Погба ради места в полузащите.

И в этой россыпи талантов нет явного лидера. Пайет, а потом Гризманн блистали на Евро, скорее, от неожиданности – соперники не видели в них убийц, поэтому напропускали кучу важных мячей. Теперь от Франции ждут больших побед, но парня типа Зидана у этой команды нет. Погба? Жиру? Мбаппе? Все не то.

Кто еще приедет

Тизири Динь, вероятно, занимается спортом чаще мужа Люки – фоток из зала у нее больше, чем у тебя походов в качалку за 20 лет.

Какое место займут, если ЧМ начнется завтра

Вылетят в первом раунде плей-офф или четвертьфинале: Аргентина с новым тренером, более динамичной игрой и Лионелем Месси покарает французов на старте матчей навылет.

Где и когда увидеть

16 июня, 13:00. Франция – Австралия. Казань, «Казань Арена»

21 июня, 18:00. Франция – Перу. Екатеринбург, стадион «Центральный»

26 июня, 17:00. Дания – Франция. Москва, стадион «Лужники»

Роснадзор. Какая Англия приедет на ЧМ-2018

Роснадзор. Какая Португалия приедет на ЧМ-2018

Роснадзор. Какая Испания приедет на ЧМ-2018

Роснадзор. Какая Бельгия приедет на ЧМ-2018

Роснадзор. Какая Бразилия приедет на ЧМ-2018

Роснадзор. Какая Германия приедет на ЧМ-2018

Роснадзор. Какая Аргентина приедет на ЧМ-2018

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