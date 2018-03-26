Якубович: «Английским футболистам нужно аккуратнее целоваться в России. Везде отравляющее вещество»

Телеведущий Леонид Якубович дал комментарий относительно опасений сборной Англии, которая остерегается отравления на чемпионате мира-2018.

«Я бы проверял и мяч. Иногда он попадает в лицо и некоторые в этой связи начинают этот мяч облизывать. Надо проверить.

А еще футболистам нужно в России аккуратней целоваться. А то девушки специальной направленности могут намазать себе губы отравляющим веществом. Если и не отравятся, то действие этого вещества может сказаться на потенции. Этот план уже введен в действие. Это совершенно точно. Есть такая информация из Министерства обороны: будут применяться отравляющие вещества, после которых ни один футболист сборной Англии ничего уже не сможет», – цитирует Якубовича НСН.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Сборная Англии встретится с Бельгией, Панамой и Тунисом.

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