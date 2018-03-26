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The Telegraph: игрок сборной Англии наймет секьюрити на время ЧМ-2018 за 8 тысяч евро

The Telegraph: игрок сборной Англии наймет секьюрити на время ЧМ-2018 за 8 тысяч евро
Eurosport

60 мин. назадОбновлено 53 мин. назад

Серьезные деньги, но безопасность важнее.

Как минимум один футболист сборной Англии наймет охрану для себя и своей семьи на время чемпионата мира по футболу в России.

По данным The Telegraph, неназванный игрок заплатит секьюрити по 45 евро в час, что в совокупности с тратами на перелет и проживание составит 8 тысяч евро. Как сообщает издание, английские футболисты больше обеспокоены не своей безопасностью, а безопасностью близких и друзей, которые также направятся в Россию.

Футбольная ассоциация Англии на данный момент предложила родственникам и друзьям игроков путевки в Санкт-Петербург на 5 или 10 дней, причем эти путевки должны быть оплачены самостоятельно. Но в организации не предоставили никаких гарантий, что безопасность тех, кто поедет в Россию сопровождать английских сборников, будет обеспечена должным образом.

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