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Журналисты обвинили Матича в издевательствах над Ивановичем, тот обиделся и объявил бойкот

Журналисты обвинили Матича в издевательствах над Ивановичем, тот обиделся и объявил бойкот
Eurosport

1 час назад

Полузащитник «МЮ» устал от лжи.

Неприятная история развернулась в сборной Сербии. Началось все с публикации Неманьей Матичем веселого видео в инстаграме, на котором он пристает к экс-партнеру по «Челси» Браниславу Ивановичу:

– Давай сфоткаемся..

– Нет...

В итоге футболисты спозировали вместе, но защитник «Зенита» не выглядел радостным.

На прошлой неделе Иванович был лишен капитанской повязки сборной Сербии в пользу Александара Коларова. Этим воспользовалось сербское издание Kurir, опубликовавшее новость с заголовком: «Столкновение бывшего капитана сборной Сербии с партнерами».

В тексте указывалось, что партнеры смеются над Ивановичем, который выглядит шокированным. Но шокирован оказался Матич:

«Вот из-за такой лжи я никогда больше не буду общаться с сербскими медиа», – объявил Матич 26 марта.

  • 27 марта Сербия проведет товарищеский матч против Нигерии.

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