Исландия вслед за Великобританией объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018

Исландские власти не прилетят в Россию на ЧМ-2018.

«Из солидарности с Великобританией по поводу химической атаки в Солсбери Исландия предпринимает дипломатические меры против России.

Двусторонний диалог с Россией на высшем уровне приостановлен. Представители правительства Исландии не посетят чемпионат мира.

Мы призываем Россию содействовать расследованию Организации по запрещению химического оружия», – объявил в твиттере министр иностранных дел Гудлаугур Тор Тордарсон.

После отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о бойкоте ЧМ-2018 высокопоставленными лицами страны.

Исландия впервые в истории выступит на чемпионатах мира. Им хана.

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