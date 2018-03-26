Дмитрий Песков: «Слухи о запрете плохих новостей по ТВ из-за ЧМ-2018 – полный абсурд»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о запрете плохих новостей на федеральных телеканалах из-за ЧМ-2018 и отсутствии освещения трагедии в Кемерово.

«Это совершенная глупость. Я не знаю, почему не показывают. Когда пошли первые сообщения, естественно, никто не мог предположить, что трагедия развернется в таком масштабе, но, когда уже стали понятны ужасающие масштабы этой трагедии, я сам вчера смотрел телевизионные новости, коих в воскресенье не так много, кстати говоря.

А что касается какого-то запрета на какие-то плохие новости – это полный абсурд, абсолютно», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул 25 марта.

По последним данным, погибли 64 человека, есть пропавшие без вести.

Товарищеский матч Россия – Франция 27 марта начнется с минуты молчания.

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(фото: официальный сайт президента РФ)