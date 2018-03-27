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Лионель Месси: «Испания, Бразилия, Германия и Франция гораздо сильнее Аргентины»
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» настроен пессимистично.
Лионель Месси рассчитывает на золото ЧМ-2018, но не считает сборную Аргентины фаворитом.
«Мы хотим почувствовать этот вкус и выиграть чемпионат мира. Мы находимся в долгу перед самими собой. Мы ничего не должны людям, потому что всегда выкладываемся по максимуму.
Мы трижды выходили в финал, но не победили. Значит, бог этого не хотел. Быть так близко к трофеям и не завоевать их ни разу – это большое разочарование для всех нас. Мы все чувствуем: сейчас или никогда.
Реальность такова, что мы не фавориты. Есть гораздо более сильные команды: Испания, Бразилия, Германия и Франция. Думаю, все они стоят выше нас. Они фавориты. У нас есть группа очень хороших футболистов, но мы должны быть сильны командой.
Пересматривал ли я финал ЧМ-2014? Нет, это было болезненное поражение. Мы все тогда плакали», – сказал Месси Diario Sport.
- Аргентина проиграла финалы ЧМ-2014, Кубка Америки-2015 и Кубка Америки-2016. Во всех трех матчах понадобилось дополнительное время, и за 360 минут аргентинцы не забили ни одного гола.
- Аргентина попала в группу D на ЧМ-2018. Соперниками «альбиселесте» станут Исландия, Хорватия и Нигерия.