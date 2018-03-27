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The Sun: кроме Великобритании и Исландии бойкот ЧМ-2018 поддержали еще 5 стран

The Sun: кроме Великобритании и Исландии бойкот ЧМ-2018 поддержали еще 5 стран
Eurosport

1 час назадОбновлено 42 мин. назад

Список пополняется.

Официальные представители ряда стран бойкотируют чемпионат мира в России.

Примеру Англии и Исландии последуют Польша, Дания, Швеция, Австралия и Япония, сообщает The Sun.

Ранее министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что британцы бойкотируют турнир из-за обвинений России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля.

  • Футболисты из стран, примкнувших к бойкоту, поедут на чемпионат мира в обычном режиме.
  • Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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