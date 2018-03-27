Роснадзор. Какая Россия сыграет на ЧМ-2018

Кто зажжет

Александр Головин должен уехать в Европу уже летом, а лучшей витрины, чем домашний чемпионат мира, представить сложно. Тем более, европейские клубы за Сашей внимательно следят. Взрывной полузащитник запомнился даже Виллиану и главному тренеру Тите, хотя матчем с бразильцами остаться в памяти было почти нереально. Креатив в атаке целиком будет зависеть от него и еще одного молодого парня – Алексея Миранчука, который после вылета Кокорина получит постоянное место в старте сборной.

Травма форварда «Зенита» невольно решила проблему, как совместить Кокорина и Смолова на поле с максимальным КПД. Теперь Федор безальтернативно отправится на позицию чистого форварда, где ему комфортнее всего, и тоже будет завоевывать внимание клубов посолиднее «Суонси». Несколько трансферных окон подряд лучший бомбардир чемпионата безрезультатно рвался в Европу. Смолову уже 28 – если не уедет сейчас, то уедет, разве что, в Турцию или Китай.

Важнейшей фигурой сборной остается Игорь Акинфеев. Кипер ЦСКА настолько харизматичная личность, что точно сделает разницу. Причем, как в сторону России, так и в сторону ее соперников. Хотя последние два года Игорь играет без косяков и часто оставляет команду в игре. С нынешней защитой это качество, видимо, не раз пригодится.

Как играют

После провала на Евро-2016 обновленная сборная с Черчесовым перешла на игру в три центральных защитника. Схема 3-5-2 (или 5-3-2, если считать латералей защитниками) остается основной уже почти два года, лишь эпизодически трансформируясь в 4-4-2. Итоги не впечатляют: сборная не вышла из группы на Кубке Конфедераций, а, самое главное, до сих пор непонятен почерк и стиль команды. Из хороших матчей можно отметить спарринг с испанцами (2:2) и, конечно, матч КК-2017 с Мексикой – первые 50 минут до глупой ошибки со вторым голом Россия показывала лучший футбол за последние пять лет.

Черчесов худо-бедно осуществил смену поколений в обороне – уже, казалось, вечные Березуцкие и Игнашевич вне состава. Правда, после травм Джикии и Васина тренер обратился к братьям за помощью, но те решения не поменяли. Наверное, к лучшему. Скорости ЧМ будут для них слишком запредельными.

Кроме перехода на систему с тремя дэфами Станислав Саламович отказался от чистого опорника. Не в последнюю очередь из-за ссоры с Денисовым. Других разрушителей высокого уровня с первым пасом в стране нет. В результате игры с топ-сборными превращаются в русскую рулетку: как только Россия перестает закрываться всей командой и чаще атакует, возникают разрывы между линиями, которые заканчиваются большими неприятностями.

Каким будет идеальный состав

Кто не поедет

Георгий Джикия и Виктор Васин железно были бы в составе сборной на ЧМ, но вмешались проклятые кресты. Оба центрдэфа получили одинаковые травмы в феврале, и теперь их шансы сыграть на турнире минимальны, ведь помимо восстановления (в среднем на это уходит полгода) еще нужно набрать форму – вероятность сделать все это за три месяца такая же, как и у сборной на медаль чемпионата.

Главная потеря в атаке – Александр Кокорин. Нападающий «Зенита» проводил лучший отрезок в карьере, и тем обиднее, что он не увенчается домашним ЧМ. Все та же травма крестообразной связки колена – для форварда сезон закончен.

«Есть ли шанс увидеть Денисова в сборной? На сегодняшний день – нет. Дальше – тоже», – недавний ответ Черчесова по Игорю красноречивее любых его перлов. Лучший опорник страны и ключевой футболист без пяти минут чемпиона страны не получает приглашения в сборную из-за давней ссоры с тренером. Представили такую ситуацию в топовой сборной и поехали дальше.

Тем более на очереди еще одна цитата от Черчесова: «На сегодня у нас более молодая команда, которая движется своим путем. Я был бы рад, если бы Аршавину было лет на 10 поменьше, тогда он пригодился бы». Главному русскому футболисту нулевых в мае исполнится 37. Смотря на качество атакующих действий в некоторых матчах сборной, ловишь себя на мысли, что Андрей Сергеевич пригодился бы даже в нынешнем состоянии.

В чем проблемы

Если отпустить напрашивавшийся после матча с бразильцами ответ «во всем», то главная головная боль для Черчесова – это центр обороны. Вылет Джикии и Васина свел на нет всю работу на сборах за последние полтора года. Матч с Францией будет показательным: если сборная сыграет в четыре защитника – значит, вариант перестройки системы игры рассматривается, нет – оставшееся время Черчесов будет просто подбирать ЦЗ на замену выбывшим.

Еще одна давняя проблема, которая ярко проявилась в игре с «пентакампеонами» – выход из обороны. Вернее, его отсутствие при жестком прессинге соперника. Россия играла через вынос от Акинфеева, что делало доставку мяча Головину и Миранчуку практически невозможной. Даже если игроки креативной группы и получали мяч, то это было следствием не отработанных комбинаций, а индивидуальных нестандартных ходов. Могли бы помочь крайние защитники – в матче с Испанией они активно подключались к атаке и при этом успевали назад. Но то, видимо, было следствием игры «фурии» на 60% от ее возможностей.

Кто еще приедет

Инна Жиркова участвовала в конкурсах красоты, переписывала законы астрономии, а сейчас просто воспитывает трех детей футболиста «Зенита», хотя, глядя на ее фото в инстаграме, не сразу поверишь, что перед тобой многодетная мать. На ЧМ у жены Жиркова будет уникальная возможность попрактиковаться в уругвайском и египетском языках, а заодно и мужа по ним подтянуть.

Какое место займут, если ЧМ начнется завтра

Объективный потолок сборной России на ЧМ – 1/8 финала. В соседней группе Испания и Португалия, если не случится апокалипсиса, разыграют первое место – пройти в плей-офф топовую команду сборная сможет только если другая команда не выйдет на поле.

Для России главное – выйти из группы. Задача осуществимая: саудиты – возможно, самая слабая команда турнира. У Египта есть Салах, но, в общем-то, и все. Уругвай даже с Суаресом, Кавани и Годином в последние годы не феерит, как лет 6-8 назад. Последние две сборные и будут главными соперниками России за две путевки в плей-офф.

Где и когда увидеть

14 июня, 18:00. Россия – Саудовская Аравия. Москва, «Лужники»

19 июня, 21:00. Россия – Египет. Санкт-Петербург, «Санкт-Петербург Арена»

25 июня, 17:00. Уругвай – Россия. Самара, «Самара-Арена»

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