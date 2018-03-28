«Его скорость пугает людей». Настоящая угроза России из Лондона, и это не Тереза Мэй

В товарищеском матче с Голландией Варди сделал столько же касаний, сколько Харри Кейн. В любой другой игре ничем не примечательный факт, но не в этом случае: звезда «шпор» отсутствовал из-за травмы и следил за футболом по телеку, а Джейми вышел на замену и отбомбил в Амстердаме чуть больше 20 минут. Ноль касаний, одно проигранное единоборство в воздухе – лидер «Лестера» был так же заметен, как и зрители на концерте Птахи.

Сверхсобытийное камео Варди подпортило репутацию страйкера, но в России его качества будут важны даже со здоровым Кейном в заявке. Скиллы нападающих пригодятся в матчах с разным сценарием: против Панамы и Туниса на первый план выйдет мощь Харри в штрафной, с Бельгией и в плей-офф (вероятно попадание на Бразилию) – скорость Джейми.

Тренеры топовых сборных Мартинес и Тите упорно ставят на владение, англичане, наоборот, готовы подстраиваться под соперника. За полтора года при Саутгейте команда сыграла с Германией, Бразилией, Испанией и Францией и в среднем перекатывала мяч 41,5% времени. Такую же тактику Гарет выберет на ЧМ – очевидно, что Варди соответствует ей лучше Кейна.

Первичную теорию подтверждает статистика. С сезона-2013/14 Харри забил всего четыре мяча на контратаках, у Джейми их 12. В процентном соотношении разница более показательна: если Кейн вбил в быстрых отрывах всего 5,2% своих голов, то Варди почти четверть – 23,5%.

Тактика «Тоттенхэма» и «Лестера» определенно повлияла на показатели (даже в чемпионский год «лисы» были 18-ми по владению в АПЛ), но найти еще более разносторонних форвардов, чем Варди и Кейн, пожалуй, нельзя. Для игры вторым номером Джейми подходит лучше – несмотря на возраст (уже 31), страйкер не растерял ускорение и круто сканирует поле на предмет свободных зон.

«Я выхожу против него на тренировках, вижу его каждый день, поэтому просто поверьте на слово: играть против Варди – настоящий кошмар. Спросите любого защитника в Премьер-лиге, и они скажут вам то же самое. Своей скоростью он может реально напугать людей», – восхищался одноклубником Харри Магуайр.

В словах защитника ни капли преувеличения. С августа 2014 года Варди забил 23 мяча в 43 матчах против «Арсенала», «Челси», «Ливерпуля», «Сити», «Юнайтед» и «Тоттенхэма» – большой английской шестерки. В большинстве случаев «Лестер» отдавал владение и бился на контратаках – на уровне АПЛ Джейми доказал, что казнит топов. Обороны сборных, как правило, выстроены хуже – против них Варди будет еще опаснее.

Умение завершить момент – еще одно ключевое качество в таких матчах. Среди нападающих, пробивших по воротам 20 и более раз в этом сезоне АПЛ, Варди имеет лучшую реализацию. Джейми конвертировал в голы 29,6% ударов, тот же Кейн – всего 15,3%. Стиль клубов снова отразился на цифрах, но лидер «Лестера» бережнее относится к моментам и уже привык, что шансов будет немного. А в плей-офф ЧМ на опасные удары по умолчанию установлен лимит.

С возрастом Джейми слегка поменял установки, но это пошло даже на пользу и еще лучше раскрыло его в качестве оружия для контратак. По сравнению с чемпионским сезоном Варди делает на восемь касаний и пять передач меньше в среднем за игру – нападающий сохраняет энергию для атак, которые действительно могут вылиться в гол.

Спад в общих показателях не затронул фирменные навыки Джейми – это самое главное. Нападающий пробегает 9,8 км за матч (в чемпионском – 10,1 км), его средняя скорость составляет 6,2 км/ч (6,3 км/ч), максимальная по сезону дошла до 35,1 км/ч (35,4 км/ч), а по ускорениям Варди даже прибавил – 55,5 спринтов за игру против 54,1 в пиковый сезон при Раньери.

Понимание собственной важности для команды тоже развито у Джейми на высшем уровне. Варди принял непосредственное участие в 33% голах «Лестера» в этом сезоне – более высокую долю имеют только Кейн и Салах. Соответственно, если Англия встретится с условной Бразилией, постоянные забросы не станут для Варди проблемой – он знает, как выполнить установку тренера.

Чтобы избежать конфликта в команде и косых взглядов Кейна (едва ли Харри понравится место на банке), Саутгейт может выставить схему с двумя нападающими в старте. Гарет уже несколько раз пробовал 3-5-2, с которой его Англия дошла до полуфинала Евро-1996 – так позицию в основе получит и Варди, и Кейн.

Помимо гармонии в раздевалке, это вконец запутает соперника. Чтобы не напороться на силушку Кейна, нужно высоко прессинговать и не давать англичанам мяч; чтобы не напороться на скорость Варди, следует припарковать автобус и, наоборот, мяч отдать. Какую стратегию выбрать, если страйкеры одновременно появятся на поле – непонятно.

Независимо от предпочтений Саутгейта, у Англии есть инструменты и для игры первым номером, и вторым – удобная и крайне редкая опция перед крупным турниром. Как всегда все зависит от тренера: все предыдущие использовали материал настолько плохо, что сливались в первых раундах плей-офф.

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