Йоахим Лёв банил даже Михаэля Баллака. Станисла Черчесов все делает правильно с Игорем Денисовым

После матча с Францией в зал для пресс-конференций опять пускали людей, не прошедших IQ-контроль. «А почему вы не вызываете Денисова?» – спросил 21-летний парень, который явно не в курсе, что этот вопрос Станиславу Черчесову задают уже полтора года. Удивительно, как такой эмоциональный тренер до сих пор не психанул: то ли он пьет успокоительное, то ли прошел курсы управления гневом.

Тема с Денисовым настолько мертва, что сожрана червями. Поднимать ее сейчас – это как прийти в ЗАГС и пытаться помирить тех, кто уже не только расписался в заявлении о разводе, но и подал в суд, чтобы разделить имущество.

Игорь ядерно послал Черчесова и отказался извиняться. Станислав навсегда вычеркнул его из списка кандидатов. Упрямство натолкнулось на гордость. В жизни так бывает, в профессиональном коллективе – тем более. Глупо лишать тренера права на принципиальность – она далеко не всегда мешает результату.

Поэтому, когда сборная России в очередной раз провалится в опорной зоне, и кто-то откроет рот, чтобы затянуть балладу про надежнейшего Гарика Денисова, сразу же затыкайте собеседника киллер-списком Йоахима Лёва. Тренер действующих чемпионов мира – мастер по реактивному зачехлению крутых игроков.

Во-первых, Лёв не приглашал Кисслинга, когда тот был статистически лучшим немецким страйкером. Штефан так и не дождался объяснений, почему его игнорят: вместо этого форвард смирился и сконцентрировался на клубе.

Вторая жертва – Михаэль Баллак: он сломался, лишился капитанской повязки, раскудахтался, вылетел вон из сборной. Разумеется, навсегда – Йоахиму плевать на авторитетность.

Третий отстраненный – Торстен Фрингс. Полузащитник потребовал гарантированного места в составе, взбесил Лева, извинился, получил один шанс, провалил первую же игру после возвращения и больше не дождался вызовов в Бундестим. Классика.

Кевин Кураньи разок не вошел в заявку на матч сборной, покинул стадион в перерыве, залетел в блэк-лист, извинился через газеты, но опять мимо – Лев еще и публично унизил форварда («Зачем нам игрок, который живет только фланговыми подачами?»).

Макс Крузе – один из последних казненных. Сначала он спалился на покерном турнире, затем обожрался шоколадной пастой, а потом отобрал телефон у девушки, которая фотографировала его в баре. А еще – не удержался и заказал проститутку в отель сборной: прощание с Бундестим получилось очень эффектным. Лёв сразу поставил на Крузе репутационный крест – Макс неплохо играл за «Вольфсбург», но не поехал на Евро-2016. Обидно – второго шанса уже не будет.

Но все же, несмотря на суровые требования к футболистам, Йоахим Лёв – феноменально успешный тренер, который руководит Германией уже 12 лет и за пять турниров ни разу не падал ниже полуфинала. Значит, секрет не в том, чтобы втупую брать всех сильнейших?

Пришло время усвоить и принять одну вещь. Периодически банить тех, кто тебя не устраивает или раздражает – нормальная, здоровая практика для этой профессии. Конечно, можно сказать, что в России выбор классных игроков в разы меньше, чем в Германии, но в этом виноват точно не Черчесов – не он строил систему подготовки футболистов.

Просто хватит поднимать тему Денисова – уже надоело. Он не Баллак, чтобы так о нем переживать. Конечно, важно, что за Игоря вступился модный интервьюер, у которого больше двух миллионов подписчиков на YouTube, но даже его стремления прокачать сборную тут недостаточно. Черчесов, в отличие от Слуцкого, никогда не принимает решения под давлением.

И правильно делает.

Другие тексты Павла Городницкого:

«Каждый гол Салаха – выстрел в Моуринью». Почему Жозе не виноват в уходе Мохамеда

Поль Погба меняет стрижки раз в неделю. Это гениально – отвалите от него