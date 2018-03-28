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#МойСписок23. Какой состав сборной России выбрали читатели Eurosport

#МойСписок23. Какой состав сборной России выбрали читатели Eurosport
Eurosport

45 мин. назадОбновлено 39 мин. назад

Отличный.

Вратари

Игорь Акинфеев, Андрей Лунев, Александр Селихов.

Вратари

Все предсказуемо. Читатели Eurosport.ru довольны набором вратарей Станислава Черчесова. Игорь Акинфеев – безапелляционный номер один, его рейтинг доверия даже выше, чем у президента РФ на выборах-2018.

У любимчика Черчесова Владимира Габулова поддержка значительно слабее. Всего 17% верят в запасного вратаря «Брюгге». Почти в два раза меньше, чем в натурализованного Гилерме.

Защитники

Марио Фернандес, Игорь Смольников, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Дмитрий Комбаров, Георгий Щенников, Илья Кутепов, Роман Нойштедтер.

Защитники

В России серьезные проблемы с центральными защитниками, которые читатели Eurosport.ru решили очень просто и набрали в состав преимущественно фулбеков. Похоже, Станиславу Черчесову стоит прислушаться и вернуться к схеме 4-4-2. Двух защитников в РФПЛ найти проще, чем трех.

Сборники Черчесова Гранат, Рауш и Семенов – за пределами списка. Возвращение Сергея Игнашевича тоже так себе инициатива – ее поддержали 36% фэнтези-команд. Зато другой игрок ЦСКА Георгий Щенников внезапно востребован более чем половиной команд (59%).

Полузащитники

Александр Головин, Алан Дзагоев, Алексей Миранчук, Денис Глушаков, Антон Миранчук, Роман Зобнин, Александр Самедов, Далер Кузяев.

Полузащитники

Головин и Дзагоев – самые популярные полузащитники сборной России. Александр в пике у 94% команд, Алан – у 93%. Такие же бетонные позиции в фэнтези-сборной только у Акинфеева и Смолова.

В целом читатели Eurosport.ru согласны с Черчесовым по средней зоне, за исключением двух фамилий: Ерохин и Швец. Причем в Антона тыкают меньше, чем в любого другого полузащитника (7%). Больше голосов даже у Виктора Файзулина (11%).

Несмотря на агитацию в медиа за Денисова и ностальгию по топ-форме Шатова, оба пролетели мимо заявки и получили поддержку лишь со стороны половины пользователей. Черчесов объявит состав в мае – время прокачаться еще есть.

Нападающие

Федор Смолов, Денис Черышев, Дмитрий Полоз, Артем Дзюба.

Нападающие

В лидера сборной России не верят всего 3% фэнтези-команд. У Смолова самые топовые рейтинги в опросе среди всех игроков.

Читатели Eurosport.ru предлагают Черчесову освежить атаку Дмитрием Полозом и Артемом Дзюбой. Первый – чахнет на скамейке у Манчини, второй уже не чахнет и даже нормально рубится за «Тулу».

Зато на Антоне Заболотном пользователи ставят крест. В его пользу для сборной верят меньше, чем в Андрея Аршавина (25% против 34%).

Полные результаты голосования можно посмотреть здесь

Состав сборной России по версии читателей Eurosport

Состав РФ

Если собрать состав из самых востребованных игроков в опросе, то получится вот так.

Изменить ситуацию еще не поздно. Выбери оптимальный состав сборной на сайте sostav2018.eurosport.ru и расскажи о нем в соцсетях – финальный список Черчесов объявит только в мае.

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