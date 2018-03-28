МойСписок23. Какой состав сборной России выбрали читатели Eurosport

Вратари

Игорь Акинфеев, Андрей Лунев, Александр Селихов.

Все предсказуемо. Читатели Eurosport.ru довольны набором вратарей Станислава Черчесова. Игорь Акинфеев – безапелляционный номер один, его рейтинг доверия даже выше, чем у президента РФ на выборах-2018.

У любимчика Черчесова Владимира Габулова поддержка значительно слабее. Всего 17% верят в запасного вратаря «Брюгге». Почти в два раза меньше, чем в натурализованного Гилерме.

Защитники

Марио Фернандес, Игорь Смольников, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Дмитрий Комбаров, Георгий Щенников, Илья Кутепов, Роман Нойштедтер.

В России серьезные проблемы с центральными защитниками, которые читатели Eurosport.ru решили очень просто и набрали в состав преимущественно фулбеков. Похоже, Станиславу Черчесову стоит прислушаться и вернуться к схеме 4-4-2. Двух защитников в РФПЛ найти проще, чем трех.

Сборники Черчесова Гранат, Рауш и Семенов – за пределами списка. Возвращение Сергея Игнашевича тоже так себе инициатива – ее поддержали 36% фэнтези-команд. Зато другой игрок ЦСКА Георгий Щенников внезапно востребован более чем половиной команд (59%).

Полузащитники

Александр Головин, Алан Дзагоев, Алексей Миранчук, Денис Глушаков, Антон Миранчук, Роман Зобнин, Александр Самедов, Далер Кузяев.

Головин и Дзагоев – самые популярные полузащитники сборной России. Александр в пике у 94% команд, Алан – у 93%. Такие же бетонные позиции в фэнтези-сборной только у Акинфеева и Смолова.

В целом читатели Eurosport.ru согласны с Черчесовым по средней зоне, за исключением двух фамилий: Ерохин и Швец. Причем в Антона тыкают меньше, чем в любого другого полузащитника (7%). Больше голосов даже у Виктора Файзулина (11%).

Несмотря на агитацию в медиа за Денисова и ностальгию по топ-форме Шатова, оба пролетели мимо заявки и получили поддержку лишь со стороны половины пользователей. Черчесов объявит состав в мае – время прокачаться еще есть.

Нападающие

Федор Смолов, Денис Черышев, Дмитрий Полоз, Артем Дзюба.

В лидера сборной России не верят всего 3% фэнтези-команд. У Смолова самые топовые рейтинги в опросе среди всех игроков.

Читатели Eurosport.ru предлагают Черчесову освежить атаку Дмитрием Полозом и Артемом Дзюбой. Первый – чахнет на скамейке у Манчини, второй уже не чахнет и даже нормально рубится за «Тулу».

Зато на Антоне Заболотном пользователи ставят крест. В его пользу для сборной верят меньше, чем в Андрея Аршавина (25% против 34%).

Полные результаты голосования можно посмотреть здесь

Состав сборной России по версии читателей Eurosport

Если собрать состав из самых востребованных игроков в опросе, то получится вот так.

Изменить ситуацию еще не поздно. Выбери оптимальный состав сборной на сайте sostav2018.eurosport.ru и расскажи о нем в соцсетях – финальный список Черчесов объявит только в мае.

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