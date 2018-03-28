Депутат Лебедев: «Не знаю, как воспитать фанатов. Бить? Скажут, что слишком жестоко. Но как иначе?»

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев считает, что людей, использующих расистские кричалки на футбольных матчах, нужно наказывать при помощи силы.

«Считаю, что больше нельзя такое терпеть. Надо применить все возможные административные и уголовные меры, вычислить тех, кто такое делает, и публично наказать. Чтобы остальным было неповадно.

Мы пытаемся воспитать болельщиков несколько лет. Принято много законодательных мер – отлучение от посещения футбола, штрафы, аресты, исправительные работы. Ну не понимают некоторые люди! Я уже не знаю, какие должны быть меры. Бить? Скажут, что слишком жестоко. Но как иначе?

К сожалению, болельщики подставляют не только себя, но и страну, РФС. При этом все прекрасно понимают, что завтра ФИФА откроет дело, а послезавтра Англия закричит, что после расистских выкриков пора объявить и спортивный бойкот. Надо думать головой, прежде чем что-то делаешь. Если, конечно, она у кого-то еще осталась», – цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Во время товарищеского матча Россия – Франция расистским оскорблениям подверглись Усман Дембеле и Поль Погба.

Лебедев – сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

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