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Уткин: «Деревянный чурбан произведет больше касаний мяча в игре сборной России, чем Заболотный»

Уткин: «Деревянный чурбан произведет больше касаний мяча в игре сборной России, чем Заболотный»
Eurosport

1 час назад

Дзюба явно был бы полезнее.

Журналист Василий Уткин дал невысокую оценку форварду «Зенита» и сборной России Антону Заболотному.

«Деревянный чурбан неправильной формы произведет больше касаний мяча в игре сборной России, чем Заболотный», – сказал Уткин в эфире «Спорт FM».

  • Заболотный столкнулся с обилием критики после низкоуровневого выступления в матчах против Бразилии (0:3) и Франции (1:3).
  • В зимнее трансферное окно Заболотный перешел из «Тосно» в «Зенит» за 1,5 млн евро.

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