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Уткин: «Деревянный чурбан произведет больше касаний мяча в игре сборной России, чем Заболотный»
Дзюба явно был бы полезнее.
Журналист Василий Уткин дал невысокую оценку форварду «Зенита» и сборной России Антону Заболотному.
«Деревянный чурбан неправильной формы произведет больше касаний мяча в игре сборной России, чем Заболотный», – сказал Уткин в эфире «Спорт FM».
- Заболотный столкнулся с обилием критики после низкоуровневого выступления в матчах против Бразилии (0:3) и Франции (1:3).
- В зимнее трансферное окно Заболотный перешел из «Тосно» в «Зенит» за 1,5 млн евро.
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