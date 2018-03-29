«Андрей Аршавин нужен России, как телу – душа». Кем прокачать сборную Черчесова на ЧМ-2018

Команда Станислава Черчесова влетела с общим счетом 1:6 Бразилии и Франции, состав Станислава Черчесова не работает. Или работает, но не так, как хотелось бы.

В России больше нет футболистов? Это не так. Редакция Eurosport.ru собрала 62 кандидата в сборную России и предлагает вам выбрать оптимальную заявку из 23 человек.

Олег Шатов

Вместо кого: Александр Ерохин

Олег Шатов и Уэйн РуниEurosport

У Станислава Черчесова крошечный выбор: если вычеркнуть дряхлых, слабых, больных и борзых, то окажется, что брать фактически некого – 23 человека наберутся с адским трудом. Но даже в таких условиях Россия может рассчитывать на чудо.

С киперами у нас все нормально. Обороне уже не помочь. Опорной зоне – тоже. Форвардом, если не сломается, будет заряженный Смолов. Остается верх полузащиты – и вот здесь начинается все самое веселое, ведь для этой позиции у нас есть хоть и забытая, но потенциально мощная кандидатура.

Олег Шатов сезона-2015/16 – смелый, наглый, юркий, хитрый, быстрый и маневренный полузащитник, способный в одиночку зарешать полумертвый эпизод. Есть мнение, что он выезжал только за счет Халка, но это неправда: Олег классно и самостоятельно фантазировал. Его фирменными фишками были резкие обводки возле штрафной и хладнокровные перекидывания вратарей при выходах один-в-один: периодически он отдаленно напоминал Аршавина, уступая Андрею разве что в таланте.

Потом на Шатова посыпались травмы, он потерял место в составе «Зенита» и чуть поплыл. Аренда в «Краснодар» – шанс на реанимацию карьеры: нужно вспыхнуть в апреле и мае, заслужить вызов от Стаса, зажечь на ЧМ и вернуться в Удельную суперзвездой.

Если что, Олегу 27 лет: с одной стороны, шикарный возраст, чтобы оперативно набрать форму, с другой – практически дедлайн. Рвать всех нужно именно сейчас, иначе мечта о Европе окончательно станет утопической – надеюсь, Шатов осознает это не хуже тех, кто верил в его отъезд в «Боруссию» или «Ливерпуль».

( Павел Городницкий )

Андрей Аршавин

Вместо кого: Антон Швец

Андрей АршавинGetty Images

Переездом в Казахстан Аршавин признал, что карьера и амбиции истощились. Прошло около двух лет, и примерно раз в неделю медиа выкладывают видео с похожими названиями: «Очередной шедевр Аршавина за «Кайрат». С возрастом функции Андрея, как многих других знаменитых атакующих игроков изменились. Теперь Аршавин чаще располагается в центре поля, выполняя роль диспетчера. Четвертый десяток лет сказался на скорости тела, но не на остроте ума – за 74 матча в Казахстане Андрей забил 22 гола.

Физиотерапия в последние годы продвинулась очень далеко. Даже гранды не стесняются работы со стареющими звездами. 39-летний Рикарду Карвалью выиграл Евро-2016 с Португалией. Остальные защитники чемпионов Европы чуть моложе: Пепе 34 года, Алвешу 35, Фонте 33. В сборной Италии прекрасно чувствует себя 35-летний Андреа Бардзальи.

Аршавин до сих пор главная русская звезда и для родины, и для всего мира: на вопрос о том, кого из русских игроков вы знаете, просто нет других ответов. Сборная России без него наоборот – пока беззвездна и безлика. Смолов и Миранчук слишком сладкие и не выглядят лидерами, Акинфеев – сухой, а остальные никогда не претендовали на роль вожака. Никто из полевых футболистов не знает, что такое действительно большие победы. Аршавин нужен сборной России, как телу нужна душа – никто не даст нынешней раздевалке больше.

( Артем Мазилкин )

Константин Кучаев

Вместо кого: Дмитрий Комбаров

Константин КучаевGetty Images

Инициативные люди в России – редкий вид. Быть не таким – грех. Протоколы – Библии нового поколения. Если ты футбольный тренер, всем плевать, прогрессируют ли футболисты и сколько моментов ты создаешь у чужих ворот. Победил – красавчик, проиграл – ищи новое место работы.

Комбаров – ноль. Он посредственный в атаке и никакой в защите. От таких надо вовремя избавляться, но Черчесов не торопится: в игроке «Спартака» он уверен, с ним хотя бы все понятно. Без риска, без нестандартного решения добиться успеха на домашнем ЧМ невозможно. Сборной нужны фрешмены, амбициозные, голодные, не потерявшие надежд на великую карьеру за рубежом. Чемпионат мира – отличный шанс обратить на себя внимание топ-клубов Европы и укатить за славой куда подальше.

Сборная России – средненькая команда и, возможно, у Константина Кучаева больше не будет возможности засветиться. Поверь в него, Станислав Черчесов, а он сделает все, чтобы тебя не подвести.

( Кирилл Воробьев )

Сослан Джанаев

Вместо кого: Владимир Габулов

Сослан Джанаев, «Рубин»From Official Website

После слива Бразилии Черчесов буркнул на пресс-конференции, что Габулов не теряет форму, даже не играя. Еще бы, потерять форму, которую ты даже не носишь, правда очень сложно. С протеже Саламыча в воротах бельгийцы выиграли один матч из четырех, вратарь сборной пропустил девять и присел на лавку.

Да, до третьего кипера по-хорошему дойти не должно. Выйти на поле у него шансов не больше, чем у Виктора Файзулина, но вызов в сборную – это же еще и награда за хорошую игру. Честь, вроде как. Поэтому греть новенькие скамейки в Самаре, Питере и Москве должен кто-то более достойный – например, Сослан Джанаев.

Когда Сос здоров – он точно топ-вратарь в масштабах РФПЛ, в прошлом сезоне Джанаев на уколах втащил «Ростов» в евровесну, сейчас закономерно выиграл место в воротах у Рыжикова. До старта чемпионата Сослан еще доберет и точно закрепится на уровне следующего после Акинфеева и Лунева.

( Антон Хнкоян )

Артем Дзюба

Вместо кого: Антон Заболотный

Артем ДзюбаGetty Images

Быть Артемом Дзюбой совсем не круто. Болельщики родного клуба ненавидят и радуются любой неудаче. Тренер клуба, в котором ты состоялся, в упор не видит в составе, покупает бюджетную версию твоего аватара, а тебя ссылает в Тулу. Даже коуч сборной за 2,5 месяца до начала домашнего ЧМ не рассматривает твою кандидатуру. Хотя главного конкурента (что в «Зените», что в национальной команде) ты лучше примерно во всем.

Любителям продвинутой статистики, которые уже готовы трясти бумажкой с процентом выигранных единоборств, где Заболотный – лучший, предлагаю последить за статой Погребняка в «Тосно» и забиться, что она будет несильно хуже. Просто потому, что у клуба такая система игры. Заболотный идеально подходил под нее, но это ни разу не делает его игроком сборной. В 2018 у Заболотного 6 игр за «Зенит» – 0 голов. У Дзюбы 3 матча – 3 мяча. Попробуйте доказать, что первого вызвали на товарняки не из-за клубной прописки.

Артем не был худшим в «Спартаке» и забивал не меньше, чем Луис Адриано (не получая при этом 5 миллионов в год), достойно показывал себя в «Зените» Луческу. Дзюбу стоит уважать хотя бы за то, что каждый раз он уходил в аренду и доказывал состоятельность, а не врастал корнями в скамейку, раз в месяц приходя в бухгалтерию за кэшем. В «Томи», в «Ростове», сейчас в тульском «Арсенале» Артем показывает, что он русский бомбардир. И в мотивации он точно не уступает Заболотному. Возможно, у Дзюбы отвратительный характер, но всей карьерой и конкретно этим очень непростым сезоном он доказал – в июне на ЧМ в составе сборной он должен быть.

( Александр Петров )

Сергей Игнашевич

Вместо кого: Роман Нойштедтер

Ситуация с Игнашевичем – олицетворение типичного русского человека. Народ бездумно выбирает виноватого, истерично его хейтит и вынуждает отказаться от должности. Грехи сборной России вечно списывали на провалы центральных защитников – особенно на Игнашевича.

Шутки про правнуков Сергея и песочницу в штрафной все еще смешные. Но только из-за возраста – он по-прежнему сильнее всех якобы молодых преемников. Гранатом умеет управлять только Бердыев, Кутепов присел в «Спартаке», Кудряшов вообще не центральный, Нойштедтер вообще не защитник. Ни один из них не обладает лидерскими качествами, харизмой и той самой сединой, которыми гордится Игнашевич.

Сергею 38, но у него 17 матчей в РФПЛ-2017/18, он выходит на «Олд Траффорд», помогает Игоряну засушить «Бенфику» и выдерживает 270 минут с «Ахматом» и «Лионом» за семь дней.

«Березуцкие, Игнашевич, пора дать дорогу молодым», – такой баннер повесили фанаты ЦСКА в 2016-м. Защитники покинули сборную и теперь угорают в стороночке: с новым поколением Россия пропустила девять мячей от Бразилии, Франции и Испании.

Сейчас в центре обороны планируется экс-полузащитник дубля «Вильярреала». Горько, учитывая, что мы с вами сами прогнали лучшего защитника страны.

( Артем Буторин )

Кого точно надо взять в сборную? Опрос 478 голосов Шатова Аршавина Кучаева Джанаева Дзюбу Игнашевича Никого из них Всех

Собрать заявку сборной России на сайте sostav2018.eurosport.ru

#МойСписок23. Какой состав сборной России выбрали читатели Eurosport