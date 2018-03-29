Лучший форвард Саудовской Аравии будет готовиться к ЧМ-2018 в России с «МЮ»

Нападающий сборной Саудовской Аравии Моххамед Аль-Сахлави подготовиться к ЧМ-2018 с «Манчестер Юнайтед».

Председатель спортивного комитета страны Турки Аль-Шейх согласовал трехнедельную программу для главной звезды национальной команды в английском клубе, сообщает Transfermarkt.

Правда, бывшего полузащитника сборной России Александра Мостового этот факт вряд ли впечатлит. Мостовой заявил в эфире «Спорт FM», что готов в одиночку сдержать всю атаку саудитов: «С Саудовской Аравией нашей сборной можно играть с одним центральным защитником. А еще можно взять и вызвать на этот матч меня и поставить в защиту. От меня ни один саудит не убежит».

Аль-Сахлави забил 23 мяча в 24 играх за национальную команду.

Россия и Саудовская Аравия сыграют 14 июня в 18:00 в матче открытия ЧМ-2018.

Самый спортивный телеграм