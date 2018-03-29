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Сергей Карасев будет работать на чемпионате мира
Российский арбитр – российскому ЧМ.
ФИФА утвердила список из 36 главных арбитров и 63 ассистентов, которые будут работать на чемпионате мира в России.
В их число попала российская бригада, состоящая из Сергея Карасева (главный судья), Антона Аверьянова и Тихона Калугина (ассистенты).
С полным списком рефери можно ознакомиться на официальном сайте ФИФА.
- Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
- Российская команда сыграет против сборных Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
- На ЧМ-2014 российские судьи не работали.
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