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Сергей Карасев будет работать на чемпионате мира

Карасев будет работать на чемпионате мира
Eurosport

1 час назад

Российский арбитр – российскому ЧМ.

ФИФА утвердила список из 36 главных арбитров и 63 ассистентов, которые будут работать на чемпионате мира в России.

В их число попала российская бригада, состоящая из Сергея Карасева (главный судья), Антона Аверьянова и Тихона Калугина (ассистенты).

С полным списком рефери можно ознакомиться на официальном сайте ФИФА.

  • Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
  • Российская команда сыграет против сборных Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
  • На ЧМ-2014 российские судьи не работали.

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