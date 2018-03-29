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Стикер Фила Джонса в новом Panini выглядит даже хуже, чем та самая скульптура Роналду

Стикер Джонса в новом Panini выглядит даже хуже, чем та самая скульптура Роналду
Eurosport

23 мин. назад

Вряд ли Фил узнает сам себя.

Panini начала продажу стикеров к чемпионату мира-2018 в России.

Одна из наклеек обратила на себя внимание коллекционеров – на ней Фил Джонс из сборной Англии явно не похож сам на себя. Защитник «Манчестер Юнайтед» выглядит постаревшим и даже не корчит фирменного удивленного оскала.

  • Общая стоимость стикеров Panini, выпущенных к чемпионату мира, – 881 евро.
  • Кстати, автор той самой скульптуры Роналду исправился и изваял новое творение.

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