«Африка чуть не взорвалась ко всем чертям». Камерун – сенсация ЧМ-1990, вломившаяся в четвертьфинал

«Наших игроков бесит, когда европейские журналисты спрашивают, едим ли мы обезьян, и правда ли, что нам помогает шаман. Мы настоящие футболисты и доказали это сегодня вечером», – гордо воскликнул Франсуа Омам-Бийик, автор победного гола Камеруна в ворота Аргентины на ЧМ-1990.

Африканские команды и раньше приятно удивляли на чемпионатах мира – в 1982-м Алжир хлопнул ФРГ, а Камерун на том же турнире сыграл вничью с Польшей, Италией и Перу, но не вышел из группы по худшей разнице мячей со «скуадрой адзуррой». Несмотря на это, отношение к африканцам оставалось таким же, как к игроку сборной Заира Илунге Мвепу в 1974-м. Парня затроллили и упрекнули в незнании футбольных правил – в игре с Италией заирец пробил по мячу, хотя судья назначил штрафной в сторону ворот его команды. Спустя много лет Мвепу признался, что поступил так по одной причине – семьям заирцев грозил расстрел в случае крупного поражения, а команда к тому моменту горела 0:2.

Камерун в 1990-м мог пролететь мимо чемпионата – вратарь Жозеф-Антуан Белл подстрекнул несколько игроков на ультиматум руководству из-за невыплаты премиальных за выход на ЧМ. Протестующие угомонились только после встречи с президентом страны за три дня до старта турнира. «Обстановка в команде была ужасной. За месяц до вылета в Италию у нас не было ни одного комплекта формы и четыре потертых мяча для тренировок, – сокрушался советский тренер Валерий Непомнящий. – Спасибо президенту югославской федерации футбола Милану Миляничу, который купил нам два комплекта».

Белл, занявший в том году второе место в списке лучших игроков Франции, бузил и дальше. Перед игрой с Аргентиной первый номер «неукротимых львов» ухмыльнулся и спросил команду: «Ну что, 0:3 будет нормальным результатом?» Непомнящий, который каждый день напоминал игрокам об их воинственном духе, посчитал это предательством и вписал в основу Тома Н’Коно. Но и тут возникла проблема – впечатлительный Тома отказался выходить на поле из-за недостаточной психологической подготовки. «Тренер, я так не могу, предупреждать надо!» – истерил кипер. Н’Коно взял себя в руки только после разговора с лидером раздевалки Роже Милла.

Н`Коно – варвар. Он подарил нам Джанлуиджи Буффона и сидел в тюрьме за черную магию

38-летний Милла завершил карьеру и мотался в удовольствие за любительскую команду на Реюньоне, когда за три недели до турнира ему позвонил Непомнящий. Тренер позвал нападающего под давлением президента Камеруна и ни разу не пожалел. «В контрольных матчах он легко рвал наших защитников. Я не понял – то ли Милла такой сильный, то ли оборона никуда не годится», – удивился тренер. Команда сплотилась вокруг Роже, который договорился с русским специалистом, что будет выходить на замену.

Поверить в победу Камеруна над чемпионами мира c Марадоной было так же тяжело, как в титул «Лестера» в чемпионате Англии-2015/16. William Hill принимал ставки на победу африканцев в соотношении 500/1, но Камерун еще в первом тайме показал заряженность на сенсацию. Аргентинцы играли вяло, словно «неукротимые львы» должны были сами забить в ворота Н’Коно. «Сан-Сиро» уничтожал Марадону, который незадолго до турнира выиграл скудетто в «Наполи» и опередил на два очка «Милан». Но находившийся под плотной опекой Диего никак не просыпался даже от свиста.

Во втором тайме тренер Аргентины Карлос Билардо отправил терзать африканцев реактивного Клауди Каниджу, и нападающий спровоцировал на грубый фол Андре Кана-Бийика. Удаление мобилизовало Камерун и спустя семь минут африканцы забили – Франсуа Омам-Бийик прошил вратаря Пумпидо ударом головой. Аргентинцы очнулись, полетели на ворота Н’Коно и быстро поняли, что это не вратарь, а стена. На следующий день после матча впечатленный игрой камерунского кипера 12-летний полузащитник из Тосканы Джиджи Буффон отправился в магазин, купил вратарские перчатки и впоследствии назвал первого сына Томасом.

Камерун доигрывал матч вдевятером (Массинг скосил Каниджу), но выстоял и поймал бешеный кураж. Во втором туре африканцы взгрели Румынию благодаря дублю вышедшего на замену Милла. Затем был слив СССР в ничего не значившем матче со счетом 0:4 и очередной спектакль в 1/8 финала с Колумбией. Форвард-ветеран полоснул Рене Игиту дублем – пять из семи голов команды на турнире забили вышедшие на замену игроки. Камерун стал первой африканской командой, взлетевшей в четвертьфинал ЧМ. Зажигательный танец Милла у углового флажка – один из самых колоритных моментов чемпионатов мира.

Горячие африканские парни влюбили в себя итальянских болельщиков – на всех играх команда Непомнящего чувствовала мощную поддержку. В четвертьфинале Камерун играл без четырех основных игроков и даже вел в матче с Англией со счетом 2:1. «Нам бы чуть остыть, сыграть более рационально и прагматично, но адреналин так хлестал, что команда полетела в атаку. Нереализованный выход один на один Омам-Бийика с Шилтоном до сих пор мне снится», – сокрушался Непомнящий.

Британцев спас гол Линекера с пенальти за семь минут до конца основного времени, а потом еще один в дополнительное время отправил Камерун домой. «Африка бы взорвалась ко всем чертям. Были бы смерти, много смертей. Спасибо Господу, что нас остановили», – считает Милла. Нападающий намекает на случай, когда женщина покончила жизнь самоубийством после поражения от команды Бобби Робсона.

В аэропорту Яунде самолет с футболистами не мог приземлиться более часа – болельщики заполонили посадочную полосу. Успех команды Непомнящего сплотил находившийся на грани гражданской войны народ, а футболистов наградили высшей государственной наградой – орденом Почетного легиона, дающим право на неприкосновенность жилья в Камеруне. Из-за особенностей контракта русский тренер не получил премиальные, но в обиде не остался: «Это было отличное приключение и незабываемый опыт».

Итальянское чудо Камеруна невозможно повторить. 12 «львов» из команды Непомнящего играли на родине, о них не было никакой информации, и это стало одним из решающих факторов. Камерунцы показали миру, что умеют не только зажигательно танцевать, но и красиво забивать. Их подвиг дал импульс для развития африканского футбола. После прорыва «неукротимых львов» ФИФА увеличила квоту для Африки до трех команд, а на ЧМ-2018 сыграют уже пять.

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