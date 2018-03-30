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Виталий Мутко: «Хозяйка ЧМ должна выходить в плей-офф. Иначе это будет провал»

Мутко: «Хозяйка ЧМ должна выходить в плей-офф. Иначе это будет провал»
Eurosport

1 час назад

Только вперед.

Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта Виталий Мутко назвал задачи сборной России на домашний чемпионат мира.

«Достойным результатом будет выход из группы. Это задача-минимум. Если не выйдем, это будет провал? Однозначно. Не важно даже, кто был в группе. Хозяйка чемпионата должна как минимум выходить в плей-офф.

Правда, уже в 1/8 финала можем встретиться с испанцами. Тут Никита Палыч Симонян при жеребьевке постарался. Хотя можно и с Испанией играть», – сказал Мутко «Чемпионату».

  • ЧМ-2018 стартует 14 июня.
  • Сборная России встретится в группе А с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.
  • В последних товарищеских матчах Россия сыграла вничью с Испанией (3:3), уступила Аргентине (0:1), Бразилии (0:3) и Франции (1:3).

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