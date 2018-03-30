Черчесов и Капелло не самые ужасные тренеры в истории сборной России. Худший – Валерий Газзаев

29 января на Eurosport.ru взлетел кровожадный опрос: «Кто самый ужасный тренер сборной России?» Душку Хиддинка вынесли за скобки, Светоча Бышовца оставили в прошлом веке, поэтому победил Стас Черчесов.

С одной стороны, это логично: человек, у которого из побед только Корея, Зеландия да «Динамо», ведет себя так, словно уже смочил усы шампанским после триумфального домашнего ЧМ. Парадокс в том, что Черчесов со всем своим гонором еще нигде толком не обделался – Кубок Конфедераций был лишь разминкой. Если Станислав не выйдет из группы в июне 2018-го – да, статус бездарнейшего тренера тут же активируется. Но пока называть бывшего кипера слабейшим некорректно.

Второй в хейт-листе – Фабио Капелло, ценитель искусства, доказавший, что в РФС не знают, как соотносить цену и качество. Зарплату итальянцу начисляли в миллиардах рублей, но он с первой попытки вывел сборную на ЧМ – то есть прошел миссию, которую провалили такие уважаемые дяди, как Семин и Хиддинк. Значит, Капелло тоже не в антитопе.

Фабио КапеллоImago

Третья строчка позорного чарта – капиталист Дик Адвокат. С ним без нервов зашли на Евро (редкость) и даже выдали яркую победу над приличной сборной. Кстати, после тех 4:1 с чехами Россия никого не обыграла за два крупных турнира. Вывод: Дик – рвач, но далеко не лузер.

Номер четыре в рейтинге народного гнева – Георгий Ярцев. Логично, что все помнят 1:7 с португальцами, но 1:0 с Уэльсом были важнее. Седой коуч раздражал здоровенными перстнями (казалось, он обнес ювелирный магазин), но чудом спас отборочный цикл осенью 2003 года. Да, потом стоило технично уйти и запустить на пост кого-то покруче, но Ярцев повел себя как амбициозный мужчина и бывший спортсмен. Облажался, но это совсем не повод топить его в дизлайках.

А теперь – главный феномен всего голосования. Валерий Газзаев – пятое место, хотя должно быть первое, причем с отрывом. Но либо у людей отшибло память, либо Кубок УЕФА-2005 затмил позорный перформанс в сборной – суть в том, что обладатель роскошных усищ незаслуженно притаился в середине важного списка.

Девять матчей, три поражения, в том числе – от Албании и Грузии. Нелепый лонгрид из 59 кандидатов в сборную, который больше напоминал запись на бесплатный проход в ночной клуб. Явная протекция игрокам ЦСКА – их вызывали пачками. Трусливая отставка в ключевой момент цикла – сразу после товарняка с Израилем.

Все это – саммари 13-месячной работы тренера, чью фамилию даже поисковики моментально ассоциируют с лающим злобным животным.

Все справедливо. Газзаев правда был невообразимо безобразен – в разы хуже того же Черчесова. Валерий звал в сборную Дениса Попова, который растет в одном лесу с Заболотным, – просто пораньше родился. Не признавал вины после поражений – мешала кавказская гордость. Ругал футболистов за безволие, а не себя за слабую, однообразную, дуболомную тактику.

И самое страшное – у Газзаева нет вообще никаких оправданий. Зацепиться абсолютно не за что – достижений ноль. Величайшая ачивка Валерия – своевременное бегство с корабля, который, несмотря на обвинения в безвольности, выплыл на Евро-2004.

Больше всего удивляет, что о тех временах забыл и сам Газзаев. Сейчас он дает советы Черчесову (взять Денисова, уговорить Березуцких), прежде – назвал Капелло худшим в истории сборной (классический перевод стрелок), а еще раньше – ругался с Хиддинком. Валерию пора понять одну вещь: перед тем, как по привычке лаять на караван, нужно прокручивать в голове унижения от Албании и Грузии, нелепую попытку организовать Объединенный чемпионат, а затем – финансовый вандализм в «Алании».

И только после этого давать экспертную оценку, которая, пройдя через строгий фильтр личных катастроф, неминуемо станет мягкой и уважительной по отношению к коллегам из сборной. Тем, кто по умолчанию отработал лучше, чем Валерий Георгиевич Газзаев.

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