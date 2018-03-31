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Гарри Каспаров призвал к политическому бойкоту ЧМ-2018 из-за враждебных действий руководства России
Политики не должны посещать Россию, считает шахматист.
Российский гроссмейстер Гарри Каспаров призвал зарубежных политиков не приезжать на ЧМ-2018 в России.
«Как спортсмен я категорически против спортивных бойкотов, которые в большей степени навредят участникам и болельщикам. Но я выступаю за политический бойкот режима, позволяющего себе враждебные действия.
Давайте лишим Путина столь желаемых признания и славы: представители правительств не должны посещать ЧМ-2018. Это покажет, что мир не станет терпеть будущие атаки России», – написал Каспаров в колонке на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Вдобавок гроссмейстер раскритиковал Ангелу Меркель за поздравление Владимира Путина с победой на президентских выборах-2018.
- О политическом бойкоте ЧМ-2018 уже объявили Великобритания и Исландия.
- Каспаров – 13-й чемпион мира по шахматам.
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