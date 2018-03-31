Гарри Каспаров призвал к политическому бойкоту ЧМ-2018 из-за враждебных действий руководства России

Российский гроссмейстер Гарри Каспаров призвал зарубежных политиков не приезжать на ЧМ-2018 в России.

«Как спортсмен я категорически против спортивных бойкотов, которые в большей степени навредят участникам и болельщикам. Но я выступаю за политический бойкот режима, позволяющего себе враждебные действия.

Давайте лишим Путина столь желаемых признания и славы: представители правительств не должны посещать ЧМ-2018. Это покажет, что мир не станет терпеть будущие атаки России», – написал Каспаров в колонке на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Вдобавок гроссмейстер раскритиковал Ангелу Меркель за поздравление Владимира Путина с победой на президентских выборах-2018.

О политическом бойкоте ЧМ-2018 уже объявили Великобритания и Исландия.

Каспаров – 13-й чемпион мира по шахматам.

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