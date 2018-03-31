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Гениальный промо-ролик ЧМ-2018. Ты упадешь со стула от неожиданной развязки

Гениальный промо-ролик ЧМ-2018. Ты упадешь со стула от неожиданной развязки
Eurosport

1 час назад

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Американский телеканал Fox Sports выпустил забавную рекламу ЧМ-2018, больше похожую на трейлер нового фильма.

Первоначально сложно догадаться, какое отношение к футболу имеет ролик. По сюжету девушка, которая долго не может найти бойфренда, наконец, обретает вторую половинку.

Развязка у рекламы самая неожиданная. Для понимания сути необязательно знать английский язык.

  • Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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