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Гениальный промо-ролик ЧМ-2018. Ты упадешь со стула от неожиданной развязки
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Американский телеканал Fox Sports выпустил забавную рекламу ЧМ-2018, больше похожую на трейлер нового фильма.
Первоначально сложно догадаться, какое отношение к футболу имеет ролик. По сюжету девушка, которая долго не может найти бойфренда, наконец, обретает вторую половинку.
Развязка у рекламы самая неожиданная. Для понимания сути необязательно знать английский язык.
- Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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