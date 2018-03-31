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Анатолий Карпов: «Каспаров живет в США и работает с той стороны»

Карпов: «Каспаров живет в США и работает с той стороны»
Eurosport

1 час назад

12-й чемпион мира по шахматам – о призывах Гарри к бойкоту ЧМ-2018.

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал призывы Гарри Каспарова бойкотировать ЧМ-2018 в России.

«Такие спонтанные решения достаточно характерны для Гарри Кимовича. Он сейчас проживает в США и работает с той стороны.

Отравление Скрипаля – чисто политическая акция, которая кому-то нужна. К ней присоединяются с разных сторон. И Каспарову это, видимо, тоже сейчас нужно. В целом, я думаю, что акция по срыву ЧМ-2018 в России провалилась. Желание было большое – отобрать у России право на проведение ЧМ-2018. Сейчас будут действовать по мелочи», – цитирует Карпова «Национальная служба новостей».

  • Бывший полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России Сергей Скрипаль, получивший политическое убежище в Великобритании, был госпитализирован 6 марта в критическом состоянии.
  • Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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