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Станислав Черчесов: «От результатов сборной России портится настроение? У моих соседей не портится»

Черчесов: «От результатов сборной России портится настроение? У моих соседей не портится»
Eurosport

1 час назад

Шах и мат.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру команды в товарищеских матчах с Бразилией (0:3) и Францией (1:3)

«Есть результат чисто арифметический, а есть результат психологического плана. В плане самоотдачи к футболистам никаких претензий нет.

Мы спортсмены и мы хотим выиграть. Если не выигрываешь, негативный осадок остается. Но в плане игры, взаимопонимания, подстройки прогресс есть.

Кто вам сказал, что от результатов у болельщиков портится настроение? У моих соседей не портится. После 0:3 у нас не было комплексов и проблем.

Есть нюансы, которые мы сами не доделали. Потому, что есть неготовность в плане функциональном и организационном. Это невозможно за два дня исправить», – цитирует Черчесова Sports.ru.

  • ЧМ-2018 стартует 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия.
  • В рамках группового этапа хозяева проведут еще две игры: против Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

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