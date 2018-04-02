Официальный представитель МИД РФ: «Голубая мечта Запада – бойкот чемпионата мира по футболу»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что западные страны поставили целью бойкот чемпионата мира по футболу в России.

«Ну, это просто их голубая мечта, это главная цель. Вот у меня такое впечатление. Вы знаете, у нас русское выражение есть – хоть трава не расти. Вот только бы убрать этот чемпионат мира по футболу из России.

Все методы хороши, все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай бог, все-таки коснётся российского футбольного поля. Это уже просто какой-то абсурд абсурдов!» – сказала Захарова в эфире «Пятого канала».

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

По данным The Sun, дипломатический бойкот турниру в России объявят Польша, Дания, Швеция, Австралия и Япония. Они присоединятся к уже объявившим бойкот Англии и Исландии.

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