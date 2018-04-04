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Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рискует не сыграть на ЧМ-2018 из-за правил ФИФА

Ибрагимович рискует не сыграть на ЧМ-2018 из-за правил ФИФА
Eurosport

1 час назадОбновлено 27 мин. назад

Но выход уже нашли.

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может пропустить ЧМ-2018 из-за владения долей в букмекерской компании Bethard.

«В соответствии с правилами и этическим кодексом ФИФА игрок не может прямо или косвенно владеть акциями в букмекерских компаниях. Это единые правила для всех футболистов, которые хотят участвовать в чемпионате мира», – сказал генеральный секретарь Шведской футбольной ассоциации Хокан Сьёстранд.

Руководители Bethard готовы помочь Ибрагимовичу если он решит сыграть за Швецию на ЧМ-2018.

«Сейчас этот вопрос не стоит, ведь Златан закончил карьеру в сборной. Если он изменит решение, мы, конечно, решим решим эту проблему», – заявил гендиректор компании Эрик Скарп.

Маркетинговый директор Ян Линдоу в интервью Aftonbladet рассказал о самом вероятном сценарии в случае возвращения Ибры в сборную: «Если Златан захочет сыграть на чемпионате мира, один из наших главных владельцев выкупит его долю».

  • Ибра завершил карьеру в сборной Швеции после Евро-2016, но заявлял о возможном возвращении на ЧМ-2018.
  • Швеция на ЧМ сыграет в группе с Южной Кореей, Германией и Мексикой.

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