Первый футболист из Исландии играл за «Арсенал» и «Милан». Его правнук поедет на ЧМ в Россию

В XXI веке футбол – игра миллионеров, бизнесменов, вырвавшихся из нищеты африканцев и латиносов, политиков и аферистов. Раньше футбол называли игрой джентльменов – сейчас такая дефиниция максимально засалена и неправдоподобна. Джентльмены, как правило, не ходят в лосинах и не симулируют боль. Но более века назад все было наоборот, ведь соккер как игру по определенным правилам придумали студенты Кембриджа и Оксфорда, затем выросшие в солидных господ с пенсне, шляпой-котелком и трубкой. В середине прошлого столетия, незадолго до Второй мировой, мужчины не пинали мяч десятилетиями, ведь за это почти не платили. Футболисты занимались основным делом, а в атлетических клубах просто состояли – что-то вроде хобби.

Так и Альберт Гудмундссон – сын обеспеченных родителей из Рейкьявика – с детства бегал за местный атлетический клуб «Валур». Альберт не только играл в футбол – занимался бегом, плаванием, верховой ездой в том же «Валуре». У взрослых тоже была футбольная команда, которая тренировалась, проводила матчи с другими клубами. В Исландии не было понятия «профессиональный футбол». В 1944-м Альберт отправился в Шотландию, чтобы изучать бизнес в колледже. В Глазго тоже были атлетические клубы, и студент продлил футбольное хобби, получая образование. Но в Шотландии Альберт узнал, что можно пинать мяч и получать за это деньги – кельты признали соккер профессиональным спортом еще в 1893-м. И «Рейнджерс» приглянулся молодой ученый исландец. Так Альберт Гудмундссон оказался первым викингом, ставшим профессиональным футболистом. Доучившись, исландец подумал, что футбол – отличный способ повидать мир. И отправился в Англию, где футбол назывался профессией еще с 1885 года. Но единственная проблема для футболистов-иностранцев жива до сих пор. Разрешение на работу.

Альберт понравился «Арсеналу». Ротация у «канониров» в тот момент была огромной. К 11 туру лондонцы попробовали на разных позициях 14 футболистов, которые так и не вошли в старт. Исландец стал четвертым правым вингером к началу сезона. Альберт провел два товарищеских матча и два матча чемпионата без разрешения на работу и статусе любителя (так можно было). Викинг стал вторым иностранцем, выступавшим за «Арсенал», – если бы он дожил до состава 2018-го, то удивился бы. Но тогда все было привычно: «канониры» проигрывали всем подряд, Англия так и не дала разрешение на работу Альберту, и исландец уехал во Францию.

Господа из парижского «Расинга» после товарищеского матча с лондонцами зашли в раздевалку и позвали нападающего на разговор: «Нет, не его, другого. Вот этого блондина». В «Расинг» Альберт перешел только через три года, потому что после этого же матча его перехватил «Нанси». О карьере викинга во Франции мало что известно – например, есть факт, что Альберт стал лучшим бомбардиром чемпионата. Но сколько именно забил первый профессиональный футболист из Исландии, никто не помнит.

В 1948-м викинг рванул в солнечную Италию и очень быстро обжегся. Альберт выступал за «Милан», но всего через 14 матчей какой-то бульдог из «Лацио» сломал нападающему колено. 70 лет назад хирургия только вставала на ноги, поэтому операция стоила немереных денег. И боссы «Милана» были бы рады оплатить лечение форварда, но единственный на всю Италию врач, который мог прооперировать Альберта, работал в «Интере». Перед исландцем поставили выбор: либо ты заканчиваешь карьеру как игрок «Милана», либо уходишь из клуба и делаешь операцию за свои деньги. Викинг выбрал борьбу. При этом «россонери» заставили его выкупить собственный контракт, и Альберт оплатил не только космическую операцию, но и неустойку.

Хирург подарил исландцу еще семь лет футбола – Альберт вернулся в родной клуб спустя 12 лет странствий, провел один сезон и попрощался с игрой в 1956-м. К тому моменту в Исландии уже появился профессиональный футбол. Джентльмен занялся тем, чему учился изначально – бизнесом. Связи с Францией и Италией помогли Альберту с модным делом: викинг возил женскую одежду и духи в Рейкьявик, разбогател и занялся политикой.

Набравшись опыта в качестве босса Федерации футбола Исландии, Альберт выбрался в парламент страны от столицы, затем работал как министр финансов, министр промышленности. Но у европейцев викинг научился не только законам торговли, но и финансовым махинациям – за уход от налогов Альберту попрощался с работой в правительстве, но создал свою партию и даже прошел с ней в парламент. А закончил карьеру Альберт в роли посла Исландии во Франции – он уже служил им в качестве первого исландского футболиста, и представлял страну до самой смерти.

Альберт не только запустил футбол как профессию для Исландии. Вся его родословная связана с соккером: сын Альберта Инги-Бьорн выступал за сборную Исландии в 70-х. Его внучка Кристбьерг профессионально играла в футбол за «Валур», в котором когда-то начинал дед, и сборную. Девушка вышла замуж за того самого крикливого исландского комментатора, который трижды сорвал голос за Евро-2016, Гюдмюндюра Бенедиктссона. Он тоже профессиональный футболист, икона «Рейкьявика». Сына они назвали Альберт.

У викингов нет фамилий – только отчества. Так спустя век история закольцевалась – в Исландии появился новый Альберт Гудмундссон, правнук первого футболиста страны. Год назад 19-летний внук исландской легенды и игрок ПСВ дебютировал за сборную и оформил хет-трик уже во втором матче.

Прадед этого уже не видел. Легендарный Альберт умер в 1994-м. Его жизнь стала основанием не только для династии футболистов, но и всего национального футбола Исландии, успешного бизнеса и политической партии. Возможно, «Арсенал» до сих пор сожалеет об упущении такого продуктивного человека: в 2014-м «канониры» предложили контракт Альберту младшему, но наследник выбрал «Херенвен».

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