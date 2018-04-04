Правительство Австралии – фанатам: «Трижды подумайте, прежде чем ехать на ЧМ-2018 в Россию»

Правительство Австралии разработало новые рекомендации к болельщикам, которые хотят приехать в Россию на ЧМ-2018.

«Из-за усиленной политической напряженности вы должны знать о возможности антизападных настроений или преследований. Пока правительство не знает о каких-либо повышенных трудностях для австралийцев, путешествующих по России, но вы должны внимательно следить за своей безопасностью.

Сохраняйте бдительность, избегайте любых протестов или демонстраций и избегайте публичного комментирования политических событий. Если у вас нет необходимости поездки в Россию, дважды или даже трижды подумайте стоит ли ехать в эту страну», – цитирует рекомендации Travelweekly.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

Австралия сыграет на групповом этапе с командами Франции, Дании и Перу.

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