«Моя первая мысль: «Господи, это же бомба!» Собака, спасшая Кубок мира и Англию от вечного позора

Победу в финале ЧМ-1966 сборная Англии отметила в Royal Garden Hotel. В то время как нарядные жены футболистов томились в вестибюле, на балкон вместе с командой поднялся какой-то человек с собакой. «Я никогда не видел столько злых и завистливых женщин, – признался Дэйв Корбетт, хозяин дворняжки по кличке Пиклз (в переводе с английского – Шалопай). – Я чувствовал себя неловко – собака так перенервничала, что сделала лужу на дорогом ковре». Корбетту никто не сказал ни слова, потому что для англичан он и его собака – герои нации наравне с футболистами.

За три месяца до начала чемпионата мира в Англии британцы получили Кубок мира от действующих обладателей – бразильцев. Трофей Жюля Риме доставили в Лондон и выставили в Центральном холле Вестминстерского аббатства. Чемпионский кубок из позолоченного серебра и лазурита, изображавший древнегреческую богиню победы Нику, застраховали на 30 тысяч фунтов и заперли в стеклянной витрине под присмотром сотрудников охранного агентства.

В соседнем зале с Кубком мира проходила выставка дорогих марок, но 20 марта ее закрыли для посещения. Комнату заперли на деревянный засов и поручили охранникам, которые присматривали за трофеем Жюля Риме. В тот же день этажом ниже проходила церковная служба – аббатство посетило более 300 человек, чем и воспользовался похититель. Охранники совершили плановый утренний обход в 11:00 и отлучились на полчаса, чтобы взглянуть на службу. В это время со стороны комнаты, где хранились марки, грабитель подпилил засов, пробрался к стеклянной витрине и стащил Нику.

Пока горе-сторожа оправдывались и готовились к увольнению, у сотрудников британской федерации футбола началась истерика. Главу организации Джо Мирса госпитализировали после новости о пропаже трофея – у него подскочило давление. На поиски украденной реликвии бросили всех полицейских Лондона, а правительство пообещало награду – 10 тысяч фунтов. Через два дня объявился похититель, потребовавший за Кубок мира 15 штук. «Для меня это всего лишь большой кусок золота. Если я не получу ответа до четверга или, самое позднее, пятницы, я буду считать это согласием на переплавку этой штуки», – такую угрозу получил Мирс в письме от преступника.

Грабитель назначил встречу в парке Бэттерси – на нее вместо Мирса отправился детектив Скотленд-Ярда Лен Багги, набивший сумку котлетами из бумаги, поверх которой положил купюры в 500 фунтов. При передаче денег полицейские задержали ранее судимого Эдварда Бетчли, но он оказался всего лишь посредником – ему заплатили, чтобы он забрал деньги. Бетчли отправился на два года в тюрьму, а англичане приготовились к национальному провалу и позору на многие годы.

Спасение пришло случайно. На следующий день после поимки посредника 26-летний житель Норвуда (запад Лондона) Дэйв Корбетт отправился на прогулку с собакой Пиклзом. Дэйв шел в гости к сестре, но по пути пес дернул поводок и рванул в росший у дороги лавровый куст. Собака выгребла на тротуар сверток бумаги и громко залаяла, испугав хозяина, – в то время Англию терроризировала Ирландская республиканская армия. «Моя первая мысль: «Господи, это же бомба!» Сначала я положил сверток обратно, но от него оторвался кусок газеты, и я увидел надпись: «Бразилия, Германия, Уругвай...» Побежал домой и сказал жене: «Дорогая, я нашел Кубок мира!» – не поверил удаче болельщик «Кристал Пэлас».

Воодушевленный мужчина прилетел в Скотленд-Ярд, но там ему сначала не поверили и сделали главным подозреваемым. «Меня проверяли неделю. К счастью, подозрения сняли, после чего я и Пиклз почувствовали себя кинозвездами. Даже больше собака, чем я – от этого мне было немного обидно», – испытал смешанные чувства Дэйв. Вокруг его дома толпами бродили журналисты, Корбетт вместе с собакой посетил телевизионные шоу и радиопередачи и много раз рассказал в деталях о случае, навсегда изменившем его жизнь.

Из обещанных правительством десяти тысяч фунтов вознаграждения Дэйв получил лишь шесть – их хватило, чтобы купить новый дом ближе к центру столицы. Для сравнения, премия каждого игрока сборной Англии за победу на чемпионате мира составила 1360 фунтов. Большая часть славы и в самом деле досталась Пиклзу. Пес заслужил медаль от Национальной лиги защиты собак, пожизненное питание и снялся в фильме «Шпион с холодным носом».

Пес недолго радовался сытой жизни – его погубило раздражение к кошкам. В 1967-м маленький сын Корбетта отправился с псом на прогулку и отпустил поводок, когда собака услышала «мяу» за углом. Через час пса нашли в парке – он запутался в расщелине между деревьями и скончался от удушья.

Не лучшая судьба ждала и Кубок Жюля Риме. В 1983-м его выкрали из штаб-квартиры бразильской федерации футбола – на этот раз он пропал навсегда.

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