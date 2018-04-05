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Стадион в Волгограде готов. Плюс одна готовая арена к матчам ЧМ

Стадион в Волгограде готов. Плюс одна готовая арена к матчам ЧМ
Eurosport

43 мин. назад

«Волгоград Арена» ждет англичан, исландцев и другие сборные ЧМ-2018.

Стадион «Волгоград Арена», построенный к чемпионату мира-2018, готов. На нем можно проводить футбольные матчи.

Об этом сообщает твиттер ЧМ-2018. Стадион вмещает 45 тысяч зрителей. После турнира стадион станет домашней ареной для клуба «Ротор-Волгоград».

  • 9 мая на «Волгоград Арене» пройдет финал Кубка России.
  • В Волгограде пройдет 4 игры группового этапа чемпионата мира: Тунис-Англия, Нигерия-Исландия, Саудовская Аравия-Египет и Япония-Польша.
  • ЧМ-2018 пройдет в 14 июня по 15 июля 2018 года.

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