Топовые арбитры ЧМ-2018 в России получат 57 тысяч евро и 2500 евро за каждый матч

Стали известны суммы, которые получат судьи, которые будут работать на чемпионате мира в России.

ФИФА разделила арбитров на несколько категорий, в зависимости от опыта и достижений. Топовые главные арбитры, которые обслужат матчи ЧМ-2018, получат за работу 57 тысяч евро.

Рефери заработают еще 2500 евро за каждый отработанный матч. Ассистентам выплатят 20 тысяч евро и 1600 евро за каждую игру, сообщает Marca.

ЧМ-2018 обслужат 37 главных арбитров и 63 ассистента.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

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