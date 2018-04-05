Getty Images

Топовые арбитры ЧМ-2018 в России получат 57 тысяч евро и 2500 евро за каждый матч

Топовые арбитры ЧМ-2018 получат 57 тысяч евро и 2500 евро за каждый матч
Eurosport

1 час назад

Рефери получат недельную зарплату Кокорина.

Стали известны суммы, которые получат судьи, которые будут работать на чемпионате мира в России.

ФИФА разделила арбитров на несколько категорий, в зависимости от опыта и достижений. Топовые главные арбитры, которые обслужат матчи ЧМ-2018, получат за работу 57 тысяч евро.

Рефери заработают еще 2500 евро за каждый отработанный матч. Ассистентам выплатят 20 тысяч евро и 1600 евро за каждую игру, сообщает Marca.

  • ЧМ-2018 обслужат 37 главных арбитров и 63 ассистента.
  • Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

На YouTube спорт особенно хорош

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - «Анахайм» заклевал «Миннесоту» вместо хлебушка

02:06
Популярные видео
Тарасенко вонзил 33-ю шайбу в сезоне и добавил ассист, но «Сент-Луис» все равно проиграл «Чикаго»
 706 просмотров10 ч
«В Англии меня считали стариком, но я чувствую себя молодым». Златан рассказал о первых днях в MLS
3 656 просмотровВчера в 12:15
А еще вам может понравиться