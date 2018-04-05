Getty Images
Топовые арбитры ЧМ-2018 в России получат 57 тысяч евро и 2500 евро за каждый матч
Рефери получат недельную зарплату Кокорина.
Стали известны суммы, которые получат судьи, которые будут работать на чемпионате мира в России.
ФИФА разделила арбитров на несколько категорий, в зависимости от опыта и достижений. Топовые главные арбитры, которые обслужат матчи ЧМ-2018, получат за работу 57 тысяч евро.
Рефери заработают еще 2500 евро за каждый отработанный матч. Ассистентам выплатят 20 тысяч евро и 1600 евро за каждую игру, сообщает Marca.
- ЧМ-2018 обслужат 37 главных арбитров и 63 ассистента.
- Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте