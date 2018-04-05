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Calciomercato: Мауро Икарди не поедет на ЧМ-2018, потому что не нашел контакт с Месси

Calciomercato: Икарди не поедет на ЧМ-2018, потому что не нашел контакт с Месси
Eurosport

1 час назадОбновлено 38 мин. назад

Мауро играл рядом с Лионелем, но играл без всякого уважения.

Нападающий «Интера» Мауро Икарди не попадет в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2018.

Форвард не получил вызов в сборную на последние товарищеские матчи, на Кубке мира Икарди тоже в команде не будет. Он так и не смог приспособиться к философии «клана Месси», сообщает Calciomercato.

  • Икарди забил 24 мяча в Серии А-2017/18.
  • Считается, что началом конфликта стало то, что Мауро увел жену у бывшего форварда сборной Аргентины Макси Лопеса.

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