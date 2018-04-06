Россия потратила на ЧМ 13,7 млрд евро, но за играми будут следить лишь 43% россиян

Согласно опросу фонда «Общественное мнение», предстоящий ЧМ-2018 не вызывает у россиян особого интереса.

На вопрос «Будете или не будете смотреть по телевидению игры чемпионата мира по футболу, и если будете, то только игры с участием сборной России или другие игры тоже?» 43%​ россиян ответили, что не будут следить за домашним чемпионатом мира. 19% опрошенных посмотрят игры только с участием сборной России, пишет «Р-Спорт».

4% респондента верят в победу команды Черчесова на турнире, а 6% респондентов считают, что сборная России дойдет до полуфинала.

Опрос проводился с 30 марта по 1 апреля. В нем поучаствовали 1,5 тысячи респондентов в России.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

Россия потратила на подготовку к турниру 13,7 млрд долларов.

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