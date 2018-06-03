«Через полчаса «Маракана» станет кладбищем». Трагедия Бразилии, которая мощнее 1:7 от Германии

«Да что они о себе возомнили?! Бразильцы держат нас за кучу дерьма!» – накрыло капитана Уругвая на ЧМ-1950 Обдулио Варелу. Во время прогулки по Рио он купил несколько газет, каждая из которых кричала еще до конца турнира: «Бразилия – чемпион!» Уругваец вернулся в отель, вырезал карточки с игроками бразильской сборной, обклеил ими уборную, а остальные газеты запихнул в унитаз и помочился.

О грядущей победе «селесао» кричал каждый столб – настолько бразильцы были уверены в первом в истории чемпионстве. Специально к ЧМ-1950 в Рио построили самый большой стадион в мире на 195 тысяч зрителей – «Маракану». «Бразильская команда показывала фантастический футбол, совместивший науку, искусство, балет и цирк. В ее поражение на своем поле не верил никто», – написала La Gazzetta dello Sport.

На первый послевоенный чемпионат мира заявились 29 команд, но на турнире по различным причинам выступили лишь 13: аргентинцы отказались от участия в стране главного противника, Германию не допустили как агрессора, СССР, Чехословакии и другим европейским странам было не до футбола после войны. ФИФА включила в финальную часть Индию, но азиаты отклонили предложение в последний момент из-за запрета играть босиком. Итальянцы после гибели «Торино» в авиакатастрофе не представляли угрозу для бразильцев, к тому же их вымотала дорога через Атлантику на пароходе.

Турнир разыграли по необычной формуле: в первый и последний раз в истории мировых первенств он прошел без финального матча. Вместо этого четыре команды, вышедшие в финальную группу, разыграли звание чемпиона по круговой системе. Бразильцы прикончили Швецию (7:1) и Испанию (6:1), после чего в стране начался карнавал, словно последний матч против Уругвая не имел никакой важности. «Небесно-голубые» играли скромнее – едва уползли от Испании (2:2) и дожали шведов (3:2). Последний матч группового этапа Бразилия – Уругвай превратился в финал, в котором «селесао» устраивала ничья.

Тренер бразильцев Флавио Коста предупредил игроков, чтобы не расслаблялись – такой подход едва не стоил команде победы на Копа Америка-1949, когда они проиграли в последнем туре группового этапа Парагваю. Пресса и эйфория на улицах убедили бразильских волшебников, что они не могут проиграть на «Маракане». Вопрос заключался лишь в том, сколько получат несчастные уругвайцы.

Все было готово к чествованию Бразилии: для команды записали специальную песню, изготовили золотые медали, президент ФИФА Жюль Риме выучил поздравительную речь на португальском языке. Официально на игру с Уругваем продали 173 830 билетов, но на самом деле матч посетило 199 854 зрителя – битва вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самый посещаемый матч в истории. Строители «Мараканы» спешили к чемпионату мира и сдали стадион без одной трибуны. Она могла рухнуть в любой момент, но народ это не остановило – люди висели на стенах лишь бы приобщиться к празднику.

«Парни, наверху против нас 200 тысяч самодовольных бразильцев, но на поле их будет всего 11. Не бывает матчей, проигранных до начала. Вперед, Уругвай!» – выдал короткую, но хлесткую речь капитан Варела. Почти весь первый тайм его команда провела в обороне, умирала на поле, но ни разу не пропустила после 17 ударов бразильцев. «Казалось, что мы в аду, и нас жарят на огромной сковородке», – рассказал в автобиографии плеймейкер Уругвая Хуан Альберто Скьяффино.

«Маракана» вспыхнула 47-й минуте – бразилец Фриаса ворвался справа в штрафную и проткнул вратаря. Огромный муравейник зашевелился и потребовал продолжения. Чтобы успокоить игроков, Варела по прозвищу Черный вождь несколько минут спорил с лайнсменом об офсайде – он знал, что гол забили по правилам, но ему нужно было сбить порыв бразильцев. «Пусть они визжат, – гаркнул Варела. – Через полчаса «Маракана» станет кладбищем, и тогда будет слышен только один голос. Мой!»

Бразильцы перестроились на игру на контратаках и придали уверенность уругвайцам. Хозяева могли несколько раз закрыть игру, но вместо этого Скьяффино сравнял счет после прострела Гиджи с левого фланга. Самба на трибунах тут же затихла – порвавшая всех соперников на турнире Бразилия оцепенела. Притих лучший бомбардир Адемир, потерялись Зизиньо с Жаиром.

Команду Косты устраивала ничья, и они к стыду соотечественников вцепились в нее. Не помогло: за 11 минут до конца матча Гиджа ворвался в штрафную справа и вместо прострела пробил в ближний угол. Вратарь Барбоза ожидал паса, сместился в центр и пропустил. «Только трем людям удалось одним движением заставить «Маракану» замолчать – Фрэнку Синатре, Иоанну Павлу II и мне», – заявил после матча Гиджа.

Хозяева метнулись в атаку, но было уже поздно – уругвайцы скорее бы умерли, чем отдали матч. Финальный свисток английского судьи Ридера стал для хозяев страшнее ядерного взрыва. Бразильцы упали на газон и боялись подняться. Каждый из них потерял гораздо больше премии в размере трех тысяч долларов, автомобиля и земельного участка – в истории они остались вечными неудачниками.

Полноценная чемпионская церемония так и не состоялась. Риме пожал руку Вареле, отдал ему кубок и растворился в толпе, в то время как «Маракана» стонала от массовой истерики. Два человека спрыгнули с трибуны и разбились, более 200 попали в больницу с расстройством психики. По стране прокатилась волна самоубийств – смысла жить дальше не нашли около 300 человек.

Поражение 1950-го вошло в историю Бразилии под названием Мараканасо – крах на «Маракане» в переводе с португальского. После этого матча «селесао» отказались от белой формы, посчитав проклятой, и сменили ее на желтую и синюю. Уругвай выиграл второе в истории звание чемпиона мира и гудел месяц – 16 июня в стране отмечается национальный праздник.

Пинок от Германии со счетом 1:7 в полуфинале домашнего ЧМ-2014 получился очень чувствительным, но не таким болезненным, как много лет назад на «Маракане». Пеле сравнил последствия поражения с войной, после которой на восстановление потребовалось не менее десяти лет. Великая победа должна была дать толчок переживавшей глубокий экономический кризис Бразилии, но в результате вогнала страну в еще большую депрессию.

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