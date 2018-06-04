Зажечь на местной Копакабане, узнать секрет клопсов. Что делать Де Брёйне в Калининграде на ЧМ-2018

Чем известен Калининград?

Родина Иммануила Канта, янтарная столица и просто великолепный европейский город. Если построенный с нуля Петербург поражает размахом западных столиц, то Калининград – это уютная малоэтажная Северная Европа.

Вопреки расхожему мнению, что впервые в состав России/СССР город вошел после Второй мировой войны, первый раз 763-летний Кёнигсберг (немецкое название города, в переводе «Королевская гора») перешел под управление Российской Империи в 1758 году после победы в Семилетней войне. Но через 4 года Петр III, преклонявшийся перед прусским монархом Фридрихом II, в знак глубокого уважения к своему кумиру вернул город Пруссии.

Кем известен Калининград?

Семен Кушнеров обладает почти легендарный статусом в городе. Спортивная журналистика Калининграда до сих пор держится на нем. Долгое время, несмотря на диплом журналиста, основным делом Семена Григорьевича была партийная служба и работа в органах МВД. Во время Олимпиады-80 он был одним из руководителей обеспечения охраны правопорядка в городе.

Семен КушнеровOther Agency

(Фото: Роман Андреев)

Все изменилось с развалом Союза. В 1991 году Кушнеров пришел в местную «Балтику» и 10 лихих лет был пресс-атташе клуба. Относительно успешные периоды чередовались с предельно нестабильными, но до сегодняшнего дня, уже не находясь формально в структуре «Балтики», Семен Григорьевич не пропустил ни одной игры команды. Кушнеров 20 лет был спецкорром «Спорт-Экспресса», возглавлял региональное отделение союза журналистов России, а в 2014 году участвовал в эстафете олимпийского огня (на тот момент ему было 78 лет).

Байка для Кевина

В 1945 году во время штурма города советскими войсками на постаменте памятника немецкому поэту и философу Фридриху Шиллеру кто-то из местных жителей, а, может быть, немецких ценителей уроженца Веймара, якобы написал по-русски: «Не стрелять! Он свой!» Совпадение ли, тот факт, что позировал скульптору Кауэру грузчик кёнигсбергского порта или что-то другое, но монумент почти не пострадал за исключением нескольких попавших осколков снаряда.

Лайфхак для Кевина: перед матчем с Англией повесить на играющего за «Челси» Тибо Куртуа табличку: «Не бейте по воротам, он же свой». Может, для Кейна и компании прокатит.

Где снять инстастори

Главная достопримечательность города – кафедральный собор на Острове Канта, где находится могила великого немецкого философа. Кевин должен узнать здание, ведь именно оно изображено на эмблеме города к ЧМ-2018.

Увидеть город с высоты можно в Рыбной деревне. Там располагается видовая башня-маяк высотой в 33 метра с панорамной площадкой наверху.

За самыми захватывающими видами придется доехать до Куршской косы. Там на 42-м километре расположена «Высота Эфа» – роскошный пешеходный маршрут, где с одной стороны плещется бескрайнее море, но стоит повернуть голову, и окажешься в пустыне с палящим солнцем и тоннами песка.

Недалеко от «Высоты Эфа» располагается Танцующий лес (37-й километр Куршской косы), который высадили на склонах и вершине Круглой дюны в 1961 году с целью укрепления ее песков. За полвека существования деревья приняли крайне причудливые формы, а на территории не поселились животные и птицы. Ученые так и не разгадали этот феномен.

Где праздновать победу

Главная фанзона расположится на Центральной площади перед главным недостроенным зданием города – Домом Советов. Вся основная движуха и тематические мероприятия пройдут там.

Для прогулок и гуляний подойдут два крутых парка – «Центральный» и «Юность». Последний построен на деньги уроженки Калининграда Людмилы Путиной. Там же можно отметить благосклонность колеса Фортуны на колесе обозрения. С максимальной высоты в 45 метров откроется прекрасный вид на город.

Захотелось отметить чем-то крепким – в Калининграде множество ресторанчиков от традиционной немецкой до экзотической кухни. Если фанаты захотят побыть на пафосе, то могут засесть в заведении, расположенном вдоль Рыбной деревни.

Если же бельгийская душа просит русского раздолья, то можно поехать на местную Копакабану. Уикенд в приморских городах плавно перетекает в фестивали и без футбольных фанатов, а с ними праздник придет в жизнь условного Светлогорска или Зеленоградска на каждодневной основе.

Где топить горе

Уединиться после поражения можно в кафедральном соборе и послушать самый большой орган в Европе, который сохранился еще со времен Восточной Пруссии. Здание собора располагает своей акустикой. Играют только знаменитые мотивы.

Если хочется на воздух, то можно доехать до Верхнего озера – одного из крупнейших и старейших (1270 год) искусственных водоемов в Калининграде. Раньше на берегу располагались фигуры морских животных немецкого скульптора Германа Тиле, но до нашего времени сохранились лишь две. Длина достигает почти километра, так что можно как побродить на людных участках набережной, так и переживать поражение в тишине.

Куда не соваться

Балтийский район Калининграда. Он же – Балтрайон, еще – Балтон. Если открыть гугл и забить это название, то одной из первых ссылок выйдет показательное «Гетто по-калининградски». Район, состоящий из преимущественно довоенных построек в соответствующем статусу гетто состоянии.

Жемчужина Балтона – поселок Суворово или просто Шпандин. В отрезанный от большого города район идет один-единственный автобусный маршрут, а с наступлением вечера ни один адекватный водитель не повезет туда даже за щедрые евро.

Что поесть

В приморском городе нельзя не заказать рыбу, даже если уже сыт по горло манчестерской. Главные деликатесы – копченый угорь и балтийская селедка. Хотя и выбор более благородной красной рыбы в Калининграде огромный.

Предки Лероя Сане оставили еще одно фирменное блюдо балтийского города – кёнигсбергские клопсы (мясные тефтели, политые каперсовым соусом). Найти их, правда, можно только в нескольких немецких ресторанах. Но и другие классические виды немецких колбасок несильно уступят клопсам по вкусу.

Что выпить

Что пить в старом немецком городе? Конечно, пиво. В Кёнигсберге предостаточно сохранивших старинные рецепты пивоварен и пивных ресторанов. Туристам сначала предложат неплохие пробники, чтобы определиться с выбором.

Если хочется напитков покрепче, то можно купить коньяк «Старый Кёнигсберг». Его можно найти в любом крупном городе, но где его пить, как не в Калининграде?

Что увезти с собой

Янтарь. Что же еще вести из янтарной столицы мира, где добывается до 90% мировых запасов камня. Можно найти самому на пляже, можно купить в бесчисленных туристических лавках (правда, там есть риск нарваться на подделку). Видов тьма и на любой вкус: облепиховый, гранатовый, необработанный и наоборот отшлифованный – всего около 80 видов.

Из съедобного можно прикупить кёнигсбергский марципан, который был визитной карточкой Восточной Пруссии. Купить их можно в огромном разнообразии в специализированных и кондитерских магазинах.

Где играть в футбол

Стадион «Калининград»

Открыт: 12 мая 2018 года

Вместимость на ЧМ-2018: 35 000 зрителей

Стадион «Калиниград»Instagram

(Фото: инстаграм fifaworldcupru)

Строительство стадиона не обошлось без скандала. Началось с не самого удачного выбора места. Остров Октябрьский, на котором находится стадион, имеет удобное расположение, но слабо приспособленную под капитальное строительство почву. Укрепили ее песком, а дальше отмыли не только песок.

Но скандалы забудутся, а город получил вместо родного, но уже морально устаревшего стадиона «Балтика», компактную и современную арену. Зрители тестовых игр отменили крутую акустику в чаше стадиона. Игру смотреть удобно практически с любого места, плюс на арене установлены отличные экраны.

Добраться до стадиона можно специальными автобусами-шаттлами, которые будут курсировать от Северного и Южного вокзалов, либо прогуляться пешком от Деревянного, Юбилейного или Высокого моста к стадиону. Во всяком случае, именно такая система была во время тестовых матчей. Для личных автомобилей Остров на время матчей закрыт.

Кто еще и когда тут играет

Хорватия – Нигерия. 16 июня, 21:00

Сербия – Швейцария. 22 июня, 20:00

Испания – Марокко. 25 июня, 20:00

Англия – Бельгия. 28 июня, 20:00

Жевать эчпочмак, искать сокровища в Кабане. Что делать Де Хеа в Казани на ЧМ-2018

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