Жевать эчпочмак, искать сокровища в Кабане. Что делать Давиду де Хеа в Казани на ЧМ-2018

Чем известна миру Казань

Еще при Золотой Орде Казань была важнейшим политическим и экономическим центром, а сейчас и подавно. Третья столица России и главный спортивный центр страны принимала летнюю Универсиаду-2013, чемпионат мира по фехтованию-2014, мировое первенство по водным видам спорта в 2015-м, матчи Кубка Конфедераций-2017. Это уж не говоря о жалких попытках Пепа Гвардиолы и его «Барсы» в лигочемпионской борьбе с двухкратным чемпионом России «Рубином».

Кем известна миру Казань

Единственный футболист из Казани, которого может знать лучший кипер мира, – Руслан Нигматуллин. Дядя пропускал за сборную России, «Локомотив», «Спартак» и «Верону».

Но главная звезда казанского футбола – мужчина с четками, лучший парковщик автобусов (нет, не Жозе), человек без улыбки и нервов Курбан Бердыев. Возможно, лучший тренер в истории чемпионатов России. Без мировых звезд, возмутительных бюджетов и судейских заговоров превратил «Рубин» в солидный европейский клуб. Тактический гик обернул в искусство игру от обороны: во время матчей с «Барселоной», «Интером», «Ливерпулем» и другими грандами казанцы оборонялись интереснее, чем соперники атаковали.

Бердыев тренирует «Рубин» 13 лет с двухлетней командировкой в «Ростов» (Курбан и там вымотал нервы Моуринью).

Байка

В Казани все знают легенду о том, что при обороне города от войска Ивана Грозного (а с этим событием связаны две трети легенд о Казани), защитники крепости выбросили в озеро Кабан всю казну. В деле есть мистический флер. Чтобы найти клад, нужно выстрелить из лука с определенного места на берегу, потом умножить пройденное стрелой расстояние на два, сказать «Сим-салабим, рахат-лукум» и провести еще несколько таких же точных рассчетов.

Естественно, местные жители в такое не верят. Зато мифом прониклись американские кладоискатели. По легенде, западные спецы предлагали бесплатно почистить озеро Кабан от ила так, чтобы вода стала абсолютно прозрачной. Но если при этом ученые найдут сокровища, то утраченная казна Казани отойдет им. Правительство республики похихикало и отказалось.

Где снять инстастори

Казанский кремль – одна из главных достопримечательностей России и объект всемирного наследия. Это самая древняя часть города, микс из архитектурных памятников целого ряда эпох: самое старое здание отстроено в Х веке, свежачок – в XVI веке. Это центр Казани, и каждый турист сфоткается здесь на автомате. При этом в комплексе есть обзорная площадка, с которой видно весь город.

Недалеко от кремля есть Дворец земледельцев. Несмотря на совковое название, комплекс красивый и свежий – открыт в 2010-м. Особенно сочные снимки здесь получаются ночью, потому что подсветка Дворца земледельцев мощнее, чем все ракеты Илона Маска.

Если хочется забраться повыше и увидеть подальше, то нужно выбрать одно из двух чертовых колес. Первое построили в Казанской Ривьере, а второе вертится в парке аттракционов «Кырлай». Оба колеса расположены на одном берегу реки Казанки, но вид при этом абсолютно разный.

Где праздновать победу

Столпотворение в Казани ждут на двух центральных стритах: пешеходная улица Баумана и Профсоюзная улица. На них самое больше скопление баров, алкозон и молодежи. Они уже прошли испытание чилийцами и мексиканцами во время Кубка Конфедераций.

Если хочется семейного отдыха, то стоит двинуть в парк аттракционов «Кырлай» или в парк Горького. Самый большой парк Казани реконструировали четыре года назад. Здесь есть куча беседок, игровых площадок, аллей и активити – например, можно покатать ребенка или подругу на лошадке и побегать от струй поющего фонтана. Перед входом в парк установлен памятник героям Великой Отечественной войны: Вечный огонь, металлическая стела и скульптура воина.

Соединить фан и пешие прогулки можно на Кремлевской набережной: здесь и красиво, и пивко можно дернуть.

Где топить горе

Чтобы прийти в себя, нужно двигать на озеро Кабан – оно тоже в центре города. Топить горе конкретно в озере не стоит. Но прямо в нем установлен фонтан, созерцание которого гарантированного восстанавливает нервные клетки. При этом на берегу Кабана можно найти уединенные места с газоном и камышами, чтобы постелить плед и по-человечески поплакать.

Вокруг Казани много одухотворяющих мест, которые помогут прийти в себя после факапа на поле. Например, остров-град Свияжск – старинный уезд с древними храмами, свежими музеями и кофешопами. Фишка в том, что комплекс расположен на живописном полуострове в форме круга посреди реки Волги. Попасть на него можно по единственной дороге, по обе стороны от которой течет вода. На поездку придется потратить день (больше 100 км туда-обратно), но путешествие того стоит.

Вторая локация еще дальше – 175 км. Но только это место заставит человека, приехавшего в Россию, думать, будто он оказался в диснеевском мультике про Алладина. Белая мечеть в городе Булгар – собирательный образ главных произведений мировой исламской архитектуры. Она напоминает одновременно Тадж-Махал и Мечеть Пророка из Медины.

Из других спокойных мест выделяют: Парк тысячелетия, район театра Галиаскара Камала, парк Черное озеро (основан в XIX веке) и Голубое озеро (14 км от Казани).

Куда не соваться

В каждом городе есть такие места, в которых есть наибольшая вероятность отхватить по голове ни за что. Когда приедешь в Казань, вспомни два слова: Авиастрой и Дербышки – не флиртуй с богом, не лезь туда.

Еда

В Татарстане на протяжении всего чемпионата мира можно есть, не переставая, но все равно останется что-то такое, что попробовать не успеешь. Национальная кухня связана с выпечкой, мясом и овощами. Местный фастфуд – эчпочмаки и элеши (пирожки с картошкой, мясом и другим составляющими).

При этом татарская кухня впитывала в себя рецепты со всего света, поэтому местной едой так же считаются плов, пельмени и суп-лапша из баранины. Традиционные десерты: чак-чак, хворост (урама) и пахлава.

Выпивка

В Казани найдется любой алкоголь – здесь есть большой вино-водочный завод. Но в первую очередь в алкомаркете спрашивают бальзам «Бугульма». Это татарский егермейстер и одна из визитных карточек республики. Его делают из трав, эфирных масел и кореньев (содержание Дзюбы – нулевое).

Что увезти с собой

Кроме магнитов с кремлем и шарфов «Ак Барса» и «Рубина» из Казани можно увезти еду. Например, чак-чак, состоящий из теста, меда и орехов, практически не портится и спокойно доберется в любую точку мира. Если нужно что-то вечное и колоритное на память, то местные советуют магазины рукотворных сувениров и открыток с пожеланиями на татарском языке.

Где играть в футбол

«Казань Арена»

Дата открытия: 2013

Вместимость: 45 379 зрителей

Главная фишка: крупнейший медиафасад в Европе, расположенный на спортивном объекте – 3,7 тысячи квадратных метров. На нем показывают прямые эфиры событий, кино, рекламу. «Казань Арена» принимала почти все крупнейшие спортивные соревнования, проходившие в России в последние годы.

Стадион расположен в Ново-Савиновском районе Казани, между проспектом Хусаина Ямашева и Чистопольской улицей, вблизи правого берега реки Казанка, недалеко от аквапарка «Ривьера» и спортивного комплекса «Олимп». Добраться до стадиона можно на общественном транспорте: скоростной (№ 5) и обычный (№ 6) трамвай, троллейбусы (№ 2, 13), автобусы (№ 75, 45, 33, 62).

Кто играет в Казани

16 июня, 13:00: Франция – Австралия.

20 июня, 21:00: Иран – Испания.

24 июня, 21:00: Польша – Колумбия.

27 июня, 17:00: Республика Корея – Германия.

30 июня, 17:00: 1/8 финала.

6 июля, 21:00: 1/4 финала.

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