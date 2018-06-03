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«Браво, тренер. Российская оборона сильна, раз не взяли Нойштедтера». Шкртел троллит выбор Черчесова

«Браво, тренер. Российская оборона сильна, раз не взяли Нойштедтера». Шкртел троллит выбор Черчесова
Eurosport

03/06/2018 в 19:08Обновлено Вчера в 04:46

Вступился за партнера.

Защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел прокомментировал отсутствие одноклубника Романа Нойштедтера в заявке сборной России на ЧМ-2018.

«Браво, мистер тренер. Наверное, оборона сборная России суперсильна, раз Нойштедтера не включили в состав», – написал в комментах под постом самого Романа в инстаграме Шкртел.

  • Нойштедтер получил российское гражданство в 2016 году. За национальную команду он сыграл пять матчей.
  • Сборная России сыграет в группе ЧМ-2018 с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Из группы надо выходить.

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