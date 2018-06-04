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Два грузчика «Шереметьево» украли у экс-футболиста «Арсенала» 11 тысяч долларов. Их уже задержали
Теперь им деньги понадобятся нескоро.
Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Нванкво Кану не досчитался 11 тысяч долларов. Экс-футболист летел из Лондона в Калининград, где пройдет первый матч сборной Нигерии на ЧМ-2018, с пересадкой в Москве.
Уже по приезде в балтийский город Кану обнаружил, что деньги украли, и обратился в полицию. Правоохранительные задержали двух грузчиков аэропорта «Шереметьево», которые разгружали багаж на рейсе Лондон – Москва. У них изъяли похищенные денежные средства, которые скоро вернут владельцу, сообщает ТАСС.
- 16 июня сборная Нигерии сыграет в Калининграде с Хорватией.
- Помимо балканской команды соперниками африканцев по группе ЧМ-2018 станут исландцы и аргентинцы.
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