Getty Images

Два грузчика «Шереметьево» украли у экс-футболиста «Арсенала» 11 тысяч долларов. Их уже задержали

Два грузчика «Шереметьево» украли у экс-футболиста «Арсенала» 11 тысяч долларов. Их уже задержали
Eurosport

Вчера в 00:04

Теперь им деньги понадобятся нескоро.

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Нванкво Кану не досчитался 11 тысяч долларов. Экс-футболист летел из Лондона в Калининград, где пройдет первый матч сборной Нигерии на ЧМ-2018, с пересадкой в Москве.

Уже по приезде в балтийский город Кану обнаружил, что деньги украли, и обратился в полицию. Правоохранительные задержали двух грузчиков аэропорта «Шереметьево», которые разгружали багаж на рейсе Лондон – Москва. У них изъяли похищенные денежные средства, которые скоро вернут владельцу, сообщает ТАСС.

  • 16 июня сборная Нигерии сыграет в Калининграде с Хорватией.
  • Помимо балканской команды соперниками африканцев по группе ЧМ-2018 станут исландцы и аргентинцы.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Джокович так и не понял, как Чеккинато выкинул его с «Ролан Гаррос». Марко сам не понял

03:20
Популярные видео
Моресмо и еще четверка французских мушкетеров, без которых невозможно представить мировой теннис
1 796 просмотров4 ч
Аллея между центральными кортами и финал на больших экранах. Тур по теннисному комплексу «РГ»
 554 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться